Rieti, sicurezza e sanificazione, scade il 31 agosto il bando per contributi a fondo perduto alle imprese turistico-ristorative

RIETI - Sono tantissime le imprese del settore turistico ricettivo anche nella nostra provincia alle prese con investimenti, a volte molto onerosi, per mettere in sicurezza le proprie strutture e nel formare il personale al fine di offrire garanzie in merito al contenimento del rischio Covid-19. Per questo la Camera di Commercio di Rieti è intervenuta con un bando, visibile al link http://www.ri.camcom.it/P42A0C236S177/Bandi-di-gara.htm, con scadenza 31/08/2020 per sostenere con contributi a fondo perduto (voucher) le imprese che stanno sostenendo spese in questi ambiti.

Il “Bando Turismo - Anno 2020” prevede contributi a fondo perduto finalizzati ad agevolare le imprese del settore turistico-ricettivo e attività collegate (attività di alloggio-ristorazione, servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività sportive, di intrattenimento e di divertimento).

Il contributo potrà raggiungere un massimo di mille euro ad impresa e potrà finanziare fino al 70% delle spese ammissibili.

In particolare sono finanziabili le seguenti spese: formazione del personale; interventi per la dotazione di un Piano di Azione, che formalizzi tutte le procedure da seguire (iniziando dalla pulizia, disinfezione, ecc.), nonché i materiali e le risorse necessari alla sua esecuzione; interventi da eseguire per attuare le misure di messa in sicurezza delle strutture tra cui acquisto di attrezzature, dotazioni e kit medici (compresi i dispenser per l’igienizzante), adeguamento della logistica per rispettare le misure di distanziamento sociale (tra cui anche le barriere in plexiglass), pulizia e sanificazione degli ambienti, monitoraggio di ospiti con sintomi; disponibilità di materiali e protezioni per lo staff che opera nelle strutture; modalità di gestione dei casi di contagi sia con riferimento al personale che alla clientela; gestione delle forniture di beni e servizi; servizi di consulenza e/o degli interventi di riorganizzazione aziendale nei campi della sostenibilità ambientale e accessibilità.

Le spese ammissibili possono essere effettuate dal primo gennaio 2020 al 45esimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di concessione. Le imprese dovranno essere in regola, tra l’altro, con il pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio al momento di presentazione della domanda.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Promozione della Camera di Commercio di Rieti oppure l’Azienda Speciale Centro Italia Rieti ai seguenti riferimenti telefonici ed email: 0746/201364, azienda.rieti@ri.camcom.it

