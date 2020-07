Rieti, riscopriamo il territorio, il Reatino protagonista ad agosto su Radio Subasio e Dimensione Suono Roma

RIETI - Le bellezze del territorio reatino protagoniste della campagna radiofonica su Radio Subasio e Dimensione Suono Roma promossa dalla Camera di Commercio di Rieti a sostegno del turismo nella provincia di Rieti nell’ambito del progetto “Riscopriamo il territorio: il turismo di prossimità”, cofinanziato da Unioncamere Lazio. Gli spot sulle due note emittenti radiofoniche partiranno il 31 luglio per tenere compagnia agli ascoltatori ed invitarli a venire a trascorrere momenti di svago in un territorio verdeggiante, pieno di occasioni di sport, relax, degustazione di prodotti di eccellenza ed arricchimento culturale.

La promozione radiofonica rappresenta la seconda fase della campagna crossmediale lanciata dall’Ente camerale reatino con l’affissione di 42 cartelloni pubblicitari 3x2 in altrettante zone strategiche della Capitale e proseguirà nelle prossime settimane con una fase promozionale sui social network. Una campagna che fin da subito ha attratto la curiosità di molti, come dimostrato dai post di apprezzamento e di richiesta di informazioni lanciati attraverso i social network da un numero sorprendente di persone che, auspichiamo, possano trasformarsi in visitatori del nostro bellissimo territorio.

