RIETI - Sono aperte le iscrizioni al Torneo di Calciotto organizzato dal Real Gavignano Ponzano. La squadra sabina invita alla partecipazione dell’evento che prenderà il via tra un mese, giovedì 22 giugno, al campo sportivo di Gavignano. Il torneo sarà composto da 16 squadre con premi per i primi tre classificati. Il numero di giocatori consentiti a squadra sarà di 12 elementi, per un costo di iscrizione totale di 250 euro a squadra. Per i vincitori del torneo un buono spesa dal valore di mille euro, per i secondi di 500 euro e per la squadra che si classificherà all’ultimo gradino del podio una cena presso il ristorante “Le Primare” di Ponzano Romano. Prevista durante tutta la durata del torneo la presenza di uno stand gastronomico con panini e bibite di diverso genere.



La società lascia i seguenti contatti per tute le informazioni necessarie:

Marco 3922389212

Mattia 3775040298

Giovanni 3441044691