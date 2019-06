Calciotto amaro a Roma: maxifurto negli spogliatoi durante il match

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si stava giocando un torneo di calcio ad otto a livello amatoriale. Mentre le squadre si fronteggiavano nei quarti di finale, i ladri sono entrati negli spogliatoi del circolo all'Eur rubando soldi, portafogli, chiavi di casa, catenine d'oro e anche le chiavi delle auto parcheggiate nel club. Si sono dileguati a bordo di un'auto di proprietà di un giocatore. È successo nel Dabliu Eur Sport Club di viale Egeo in occasione dell'incontro West Ham-Fiorentina over 35 della XVIII Dabliu Cup Amatori. I proprietari ieri hanno sporto denuncia e ritengono si tratti di un furto anomalo.LA SORPRESALa partita è iniziata di sera seguita da numeroso pubblico. Tutto sembrava svolgersi all'insegna di una sana dimensione sportiva, quando un giocatore si è infortunato ed ha raggiunto in anticipo lo spogliatoio. Non ha trovato i suoi pantaloni ed ha pensato di averli portati a bordo campo. Ma non era così. L'infortunato si è messo a cercare il portafogli e le chiavi di casa e ha visto che non c'erano. Così è scattato l'allarme e la partita è stata bruscamente interrotta: arbitri e giocatori si sono precipitati negli spogliatoi accorgendosi che c'era stato un saccheggio. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno subito iniziato un'indagine. Il primo elemento indica che i ladri si sono introdotti nello spogliatoio di una sola squadra rubando tutto quello che c'era da portare via. Uno dei portieri è corso nel piazzale e non ha trovato traccia della sua Fiat 500. I ladri, una volta presa la chiave, hanno neutralizzato l'allarme e sono fuggiti via. Gli investigatori hanno subito notato che i ladri non hanno forzato la serratura della porta d'accesso. Quindi, molto probabilmente, hanno avuto il tempo di farsi un calco della chiave originale. È strano anche il fatto che la chiave data ai giocatori sia nuova come se fosse stata rifatta da poco ed è chiaro, quindi, che qualche estraneo possa averne fatto un calco per poi organizzare il raid. Per i derubati c'è stata la necessità di cambiare la serratura delle rispettive abitazioni. Sembra che quando hanno agito i malviventi, le telecamere siano state messe fuori uso. Infatti, gira voce che i ladri non sono stati ripresi dagli apparati di sicurezza del circolo all'Eur. Secondo gli investigatori può avere agito una banda di stranieri dell'Est specializzati in questi furti.