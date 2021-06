Al via la Summer Cup 2021, al Valletonda otto squadre sabine: «Segnale di ripartenza»

RIETI - Torna il calcio a Poggio Mirteto presso il Campo sportivo comunale di Valletonda dove stasera parte la Summer Cup 2021.

Si tratta di un torneo di Calciotto (calcio a 8) al quale hanno aderito 8 squadre della Sabina.

Un segnale di ripartenza come spiega il dirigente della Asd Poggio Mirteto Alessandro Pieroncini.

«Voglia di tornare in campo dopo una lunga astinenza - spiega Pieroncini - un forte segnale per il movimento calcistico della Sabina penalizzato come nel resto d’Italia e nel mondo dalla pandemia. La Summer Cup nasce per la volontà di 8 club che non più tardi di due settimane fa si sono ritrovate intorno ad un tavolo ed è bastato poco per metterci tutti d’accordo. Si è scelto di disputare il torneo qui a Poggio Mirteto per il campo e i servizi: dagli spogliatoi che possono ospitare più squadre in contemporanea e per l'ampiezza delle tribune».

Si giocherà con squadre di 8 contro otto ogni partita durerà un’ora (due tempi di mezz’ora ciascuno), due gare al giorno fino al 30 giugno con inizio stasera. Si gioca tutte le sere alle 20 e alle 21.

Ci sarà un’altra grande e bella novità: le tribune saranno aperte al pubblico nel limite e nel rispetto delle normative, dunque fino al 20 per cento della capienza e, trattandosi del Valletonda con la tribuna che arriva ad ospitare circa mille spettatori potranno assistere ad ogni partita 200 persone.

Il torneo

Le otto squadre partecipanti sono divise in due gironi da 4. La formula di qualificazione è all’italiana e passano le prime due che poi incroceranno con le altre prime due dell’altro girone in semifinale e le vincenti giocheranno la finalissima il 30 giugno.

Le partite

I Gironi: A - Poggio Mirteto, Real Gavignano, Forano e Gens Cantalupo B – Poggio Catino, Casperia, Castrum Donadei e Selci.

Si comincia stasera con i primi due incontri del girone A alle 20 Poggio Mirteto – Gavignano; alle 21 Gens Cantalupo – Forano. Domani sera inizia il girone B: alle 20 Poggio Catino – Casperia alle 21 Selci – Castrum Donadei.