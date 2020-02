TABELLINO U17

ALTRI RISULTATI, XVII GIORNATA U17

CLASSIFICA U17

TABELLINO U15

ALTRI RISULTATI, XVII GIORNATA U15

CLASSIFICA U15

RIETI - Due sconfitte casalinghe per l’Under 17 e l’Under 15 di Lega Pro del Rieti ma due sconfitte dalle grandezze, dalle cause e dai risvolti completamenti diversi: contro il Gubbio gli Allievi perdono 1 a 0 mentre i Giovanissimi 8 a 0.Gli Allievi di Gaetano Greco infatti contro il Gubbio perdono 1 a 0 giocando una buona gara che con un po’ più di cattiveria e un pizzico di fortuna avrebbero potuto anche vincere considerando che sullo 0 a 0 a inizio secondo tempo hanno sbagliato anche un calcio di rigore, per quanto riguarda invece i Giovanissimi il risultato più che frutto della gara disputata è figlio di una gestione societaria pessima con la squadra che è scesa in campo senza allenatore, ancora non si è trovato il sostituto di Claudio Gerini andato a fare il secondo in prima squadra, e con i giocatori contati in lista c’erano 12 giocatori tra cui 2 portieri cosa che ha costretto per lunga parte del secondo tempo gli amarantocelesti a giocare addirittura in 10 per l’infortunio di un ragazzo.Tornando alla gara dell’Under 17 di Greco c’è da dire che la squadra in campo è apparsa subito messa bene con i giocatori amarantocelesti che hanno provato a fare la partita facendo vedere buone trame e tenendo in mano il pallino del gioco anche se poi alla fine è stato il Gubbio a rendersi più pericoloso, scheggiando anche una traversa al 25’ con Tiny, grazie alla maggiore fisicità dei due centrali di difesa che in occasione dei calci da fermo in attacco sono riusciti quasi sempre a creare apprensione nella retroguardia reatina.Nella ripresa il Rieti si butta in avanti e conquista un rigore che però Paunescu sbaglia. Dopo pochi minuti al 9’ delle ripresa, arriva addirittura il gol vittoria degli ospiti complice una sfortunata deviazione del difensore amarantoceleste Morelli: un uno-due micidiale che però non abbatte i ragazzi di Greco che con tranquillità e ordine provano ad agguantare un pareggio che però purtroppo non arriva lasciando il Rieti con il gusto agrodolce di una sconfitta forse immeritata.«Sono contentissimo dalla prestazione dei ragazzi - afferma il tecnico dell’Under 17 Greco dopo la gara - Stiamo bene i ragazzi corrono e stanno bene fisicamente. Il Gubbio è un’ottima squadra e alla fine li abbiamo affrontati giocando bene nonostante gli episodi: il calcio di rigore sbagliato e subito dopo l’autogol potevano tagliarci le gambe e farci crollare psicologicamente, non dimentichiamoci mai che sono ragazzi, ma alla fine abbiamo reagito bene creando anche diverse occasioni per pareggiare. Sono soddisfatto del percorso che stiamo facendo anche perché sono convinto che ci sono cinque o sei ragazzi di prospettiva».Poco da commentare invece per la gara dei Giovanissimi arrivati alla partita contro il Gubbio già demotivati da una settimana di allenamenti all’insegna dell’incertezza che è sfociata nella pessima figura di scendere in campo contati e senza l’allenatore. In questa situazione l’esito è parso scontato sin dall’inizio e l’8 a 0 finale, che poteva essere anche ampio se Santalucia in paio di occasioni allo scadere non si fosse opposto all’arrembaggio degli opposti come poteva, ha lasciato tanta delusione tra i ragazzi e molta rabbia tra i genitori in tribuna che attendono risposte dalla società nei prossimi giorni. Sembrerebbe infatti il nuovo allenatore dovrebbe essere individuato nella giornata di domani ma se così non fosse i genitori dei giocatori che si sono ritrovati a discutere al termine della gara in tribuna potrebbero anche valutare di non mandare più i propri figli in campo così come ventilato da alcuni da loro: un’eventualità quest’ultima non da tutti condivisa ma che in un situazione imbarazzante come quella che stanno attraversando i Giovanissimi non è da escludere, quantomeno, così come motivato dai fautori e fautrici di questa soluzione, per preservare i ragazzi dalle brutte figure come quella di ieri e soprattutto mettendo la società davanti alle proprie responsabilità.Rieti: Calabrese, Morelli, Bezzi, Falilò, Conti, Duina, Polidori (85’ D’Aiuto), Nunzi (90’ Mastromattei), Ancillai, De Filippis, Paunescu (56’ Schenone) All. Greco A disp. Squadrito, Andreoni, Ilarità, Lanni, Menghini.Gubbio: Elisei, Guerri, Roscini, Bontempi, Tiny, Crescentini, Ragnacci, Farneti (88’ Simeoni), Ceppodomo, Ruggeri, Paciotti (74’ Treppiedi) All. Argentina A disp. Ricci, Bianchi, ColomboReti: 54’ aut. MorelliArbitro: Cardellini di Roma 2 (Canavesi e Bernetti di Ostia Lido)Note: 47’ rigore sbagliato Paunescu (R)Avellino-Viterbese 2-3Pianese-Fermana 3-3Sambenedettese-Cavese 1-1Teramo Casertana 0-1Ternana-Paganese 7-1Ternana e Gubbio 39Teramo 34Casertana 31Viterbese 28Fermana 25Cavese 24Paganese e Pianese 15Avellino 14Rieti 12Sambenedettese 10Rieti: Paciotti (1’ st Santalucia), Di Bella, Pitorri, Bonifazi, Caiazza, Palmieri, Matteucci, Mencarelli, Grillotti, Santocchi, SeguitiGubbio: Andreoli (5’st Bianchi), Tolu, Bertoli, Pampanelli, Tenaglia (10’st Monteverde), Sannipoli, Pauselli (10’st Cerbella), Summa (17’st Cuccarini), Sparago, Bettiol, Mersala All. Giacometti A disp. Pasero, Useini, Ricciardiello, MorantiArbitro: Milocco di Viterbo (Eletti di Tivoli e Maccari di Ciampino)Reti: 11’ pt rig. Mersala, 20’ pt Bertoli, 33’ pt Summa, 2’st, 22’st e 37’st Sparago, 12’ st Monteverde, 30’ st Cerbella.Avellino-Viterbese 1-4Pianese-Fermana 0-5Sambenedettese-Cavese 0-3Teramo Casertana 2-0Ternana-Paganese 3-0Ternana 38Paganese 36Cavese e Teramo 33Fermana 29Viterebese 24Gubbio 22Casertana 21Sambenedettese 18Pianese e Avellino 13Rieti 5PROSSIMO TURNO, XVIII GIORNATA U17 e U15Casertana-GubbioCavese-TernanaFermana-RietiPaganese-AvellinoTeramo-SambenedetteseViterbese-Pianese