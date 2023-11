Terza: la capolista Stimigliano difende la vetta in casa, Spes Poggio Fidoni prova a bloccare Montorio. Gare e arbitri

RIETI - Domani in campo il campionato provinciale di Terza categoria con la settima giornata. Saranno ben 6 le partite di domani pomeriggio. Alle 15 spicca lo scontro tra Spes Poggio Fidoni e Montorio Romano, squadra in vetta a pari merito con Stimigliano che giocherà invece contro il Pro Marcellina: prima della gara allo Stadio dei Pini avrà luogo l’iniziativa “Diamo un Calcio alla violenza – lo sport contro ogni forma di violenza” in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In contemporanea, la Coresina ospita il Città di Mentana per rilanciarsi verso le zone alte della classifica. Lo Sporting Lisciano vuole mantenere l’imbattibilità contro Toffia. Il Città di Poggio Mirteto, dopo aver superato 1-0 Marcellina nel recupero di mercoledì, fa visita al Real Monteleone Sabino. Alle 16 lo Sport Sabina cerca i primi punti stagionali contro Capradosso. L’unica gara della domenica è quella tra Poggio Catino e Maglianese (ore 11).

Programma gare e arbitri (VII giornata)

Domani 25 novembre

ore 15

Coresina – Città di Mentana

Arbitro: Massimo Ramazzotti di Rieti

Real Monteleone Sabino – Città di Poggio Mirteto

Arbitro: Andrea D’Orazi di Rieti

Sporting Mdc Lisciano – Toffia Sport

Arbitro: Andrea Rizzo di Rieti

Stimigliano – Pro Marcellina

Arbitro: Dario De Angelis di Rieti

Spes Poggio Fidoni – Montorio Romano

Arbitro: Alessandro Bertini di Rieti

ore 16

Sport Sabina – Capradosso

Arbitro: Nicolò Simeoni di Rieti

Domenica 26 novembre ore 11

Poggio Catino – Maglianese

Arbitro: Amine Khalil di Rieti

Classifica

Stimigliano 16

Montorio Romano 16

Sporting Mdc Lisciano 12

Città di Poggio Mirteto 11

Spes Poggio Fidoni 10

Città di Mentana 10

Coresina 9

Poggio Catino 8

Toffia Sport 6

Maglianese 6

Pro Marcellina 6

Real Monteleone Sabino 4

Capradosso 3

Sport Sabina 0

*Città di Poggio Mirteto e Maglianese con una gara in meno