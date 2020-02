RISULTATI V DI RITORNO

PROGRAMMA VI DI RITORNO

Domenica 1 marzo, ore 11.00

Ore 15.00

Riposa

CLASSIFICA

RIETI - Sesta di ritorno per il campionato di Terza categoria, che continua con la matricola Santa Maria salda in vetta, con 5 punti di distacco da Real Gavignano e Torpedo, entrambe al secondo posto a quota 32.Programma interessante, con 5 match tutti previsti per domenica. In mattinata il Vazia dovrà difendere il campo di casa contro un ospite temibile come il Cantalupo; in contemporanea si gioca anche a Scandriglia, dove i padroni di casa incontreranno il Real Gavignano. Gara facile, stando alla classifica, per il Santa Maria pronto ad ospitare il Poggio Catino a Montopoli. Nel pomeriggio il Poggio Bustone avrà la possibilità di rifarsi dopo la sconfitta della scorsa giornata: ad affrontarlo sarà il Collevecchio, mentre a Monteleone il Real se la vedrà con il Montopoli. Si ferma per un turno la Torpedo dopo l'espulsione dell'avversario Suna Nersae dal campionato.Gens Cantalupo – Real Monteleone Sabino 1-2Montopoli – Poggio Bustone 2-0Real Gavignano – Torpedo 3-1Poggio Catino – Scandriglia 2-1Vigor Collevecchio – Santa Maria Calcio 1-2Riposa: Real VaziaReal Vazia – Gens Cantalupo (Dionisi di Rieti)Santa Maria – Poggio Catino (Batilocchi di Rieti)Scandriglia – Real Gavignano Ponzano (Santoprete di Rieti)Poggio Bustone – Collevecchio (A.Bertini di Rieti)Real Monteleone – Montopoli (Khalil di Rieti)TorpedoSanta Maria 37Torpedo, Real Gavignano 32Real Monteleone 26Poggio Bustone 24Real Vazia 22Vigor Collevecchio 19Gens Cantalupo 16Poggio Catino 8Scandriglia 7Montopoli 5