RISULTATI IV DI RITORNO

PROGRAMMA GARE, V DI RITORNO

Sabato 22 ore 15

Domenica 23 ore 11.00

Ore 14.30

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Con il weekend torna in campo la Terza categoria, con cinque gare in programma, visto il ritiro del Suna Nersae: il Santa Maria resta in vetta, inseguita dalla Torpedo che allunga sul Real Gavignano, stabile sul terzo gradino del podio.La V giornata di ritorno si apre con una gara tra due squadre della vecchia guardia: il Moteleone è ospite del Cantalupo e farà del suo meglio per conquistare tre punti fondamentali ai fini della classifica, con il Poggio Bustone sopra di un punto ed impegnato contro il Montopoli. La Torpedo sarà invece ospite del Real Gavignano per un match di alto livello, valido per il secondo posto. Domenica mattina sarà la volta del Santa Maria, in trasferta contro Collevecchio; nel pomeriggio toccherà a Poggio Catino e Scandriglia, rispettivamente a 5 e 7 punti.Montopoli – Collevecchio 0-2Torpedo – Poggio Catino 4-1Poggio Bustone – Gens Cantalupo1-0Real Vazia – Real Gavignano 2-1Scandriglia – Santa Maria 1-3Monteleone – Suna Nersae (ospiti esclusi per la terza rinuncia)Gens Cantalupo – Real Monteleone (Battilocchi di Rieti)Montopoli – Poggio Bustone (Mastroiaco di Rieti)Real Gavignano – Torpedo (Pogaci di Rieti)Vigor Collevecchio – Santa Maria Calcio (D'Orazi di Rieti)Poggio Catino – Scandriglia (Dionisi di Rieti)Santa Maria 34Torpedo 32Real Gavignano 29Poggio Bustone 24Real Monteleone 23Real Vazia 22Vigor Collevecchio 19Gens Cantalupo 16Scandriglia 7Poggio Catino 5Montopoli 2