RISULTATI, XV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nel giorno di Rieti-Reggina che con ogni probabilità verrà assegnata "a tavolino" alla capolista, spicca la preziosa vittoria del Monopoli (2-1 al Bisceglie), nell'anticipo della 15esima giornata, che alla luce del pareggio tra Teramo e Ternana (1-1) vale il secondo posto assoluto per i pugliesi. Torna sul podio anche il Potenza, che fa sua la sfida del "Viviani" contro la Vibonese (1-0) agganciando a quota 30 punti proprio la Ternana.I gol di Antenucci, invece, mettono finalmente le ali al Bari: i "galletti" seppur a fatica sbancano il campo della Paganese (1-0) con la perla dell'ex punteros della Spal e restano in scia. Altra imbacata stagionale per il Catania, maltrattato dal Catanzaro di Grassadonia: 3-0 e scivolone in classifica ai limiti della zona playoff. La Viterbese nel Calabro-bis perde 1-0 al Rocchi contro la Cavese, al termine di una gara caratterizzata dall'infortunio di uno dei due guardalinee che ha costretto l'altro assistente a "lasciare il posto" ad un dirigente di ciascuna delle due società (come da regolamento). Dubbi sul gol dei campani per un sospetto fuorigioco sull'azione del gol che, probabilmente con un guardalinee "di mestiere" in campo sarebbe potuto essere segnalato.Alla Casertana il derby campano contro l'Avellino (2-0), che sarebbe il prossimo avversario del Rieti, mentre il Rende che batte il Picerno (1-0) accorcia la coda della classifica e rimette tutto in discussione. Pari e patta tra Sicula e Virtus Francavilla (1-1).Casertana-Avellino 2-0Catanzaro-Catania 3-0Monopoli-Bisceglie 2-1Paganese-Bari 0-1Potenza-Vibonese 1-0Rende-Picerno 1-0Rieti-Reggina n.d.Sicula Leonzio-Virtus Francavilla 1-1Teramo-Ternana 1-1Viterbese-Cavese 0-1Reggina 37Monopoli 31Ternana e Potenza 30Bari 29Catanzaro 24Teramo 22Casertana e Viterbese 21Vibonese e Catania 20Virtus Francavilla 19Cavese 17Picerno e Paganese 16Avellino 14Rieti 12Rende, Bisceglie e Sicula Leonzio 10