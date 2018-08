di Renato Leti

RIETI – Fondata nel 2013 grazie ad un’idea di Giampiero Sabuzi, la Asd Sport Selci costituisce tuttora un prezioso punto di riferimento per bambini e ragazzi del territorio sabino che praticano calcio e nuoto e che nell’impianto di Selci trovano attrezzature ed istruttori qualificati per svolgere sia l’attività agonistica che quella ricreativa.



Dal 2014 collabora con Sabuzi il responsabile della Scuola Calcio Samuele Luchetti che coordina il lavoro di uno staff tecnico formato da Silvio Ceccarelli (laurea in Scienze Motorie e Uefa C) per i Pulcini 2008/2009; Filippo Appeddu (laurea in Scienze Motorie e Uefa B, oltre ad allenare i portieri delle giovanili della SS Lazio) per i 2007 ed i portieri; Luigi Armagno (corso Uefa D); Emiliano Faiola (Uefa B) per la parte agonistica Allievi; Mauro Quintaiè che cura i rapporti con i mister; lo stesso Samuele Luchetti e Giampiero Sabuzi si occupano anche della parte tecnica. Nello scorso anno questa società, affiliata ufficialmente alla Lazio con la quale ha recentemente firmato un contratto di collaborazione triennale, ha avuto 150 iscritti nati tra il 2003 e 2012 ed in questo periodo sono aperte le iscrizioni per la nuova stagione.



E’ prevista la partecipazione ai campionati Allievi Sperimentali 2003 2004/2005 per quanto riguarda la parte agonistica, oltre ai campionati Esordienti 2006 e 2007, Pulcini 2008 e 2009, Pulcini Misti 2008 e 2009, Primi Calci 2010 e 2011. Il motto della società è Educazione, Formazione e Crescita.



«Abbiamo tutti gruppi numerosi – dice Samuele Luchetti – e questo ci permette di lavorare per età e non per categorie. Cerchiamo di partecipare a più campionati possibili proprio per dare a tutti i bambini la possibilità di giocare e divertirsi. Il rapporto con la SS Lazio è per noi molto importante e per la prima volta ci è stato proposto un contratto di tre anni Lazio Soccer School. La nostra affiliazione è avvenuta fin dall’inizio dell’attività della scuola calcio e prevede incontri ben definiti e un monitoraggio continuo dei nostri iscritti. Non a caso un nostro tesserato del 2009, proprio in virtù di questo monitoraggio, nel prossimo mese di settembre inizierà un “percorso di collaborazione” tra noi e la Lazio: si allenerà due volte con noi ed una fissa con il gruppo Elite della società biancoceleste per tutta la stagione».

Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA