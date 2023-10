Buona la prima per il Torri in Sabina: Velinia battuto 2-0. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Buona la prima per il Torri in Sabina che al Luchetti vince all’esordio 2-0 contro il Velinia, nella prima giornata del girone C di Seconda categoria. La squadra di mister Pastorelli va avanti al quarto d’ora con Latini e raddoppia prima dell’intervallo con Carosi. Nella ripresa gli ospiti provano a riaprire la gara ma Torri si difende bene e porta a casa la prima vittoria stagionale.

Il primo tempo

Buona partenza del Velinia che all’8’ crea la prima occasione: cross dalla destra di Lucarelli su cui conclude in sforbiciata Graziani ma il pallone termina a lato di poco.

Al 14’ ci prova Torri con Bertoldi che va al tiro da fuori ma il numero 10 gialloblu calcia a lato. Passa un solo minuto e i padroni di casa si portano in vantaggio: punizione dalla sinistra battuta da Bertoldi a centro area, pallone su cui provano ad intervenire in mischia diversi giocatori ma il tocco decisivo è quello di Latini che firma l’1-0 per Torri. Al 28’ altra occasione per i padroni di casa, sempre con una punizione dalla sinistra: Bertoldi mette sul secondo palo per la testa di Volpi che impatta bene ma trova la respinta di Nicoletti. Al 36’ Carosi sfrutta un errore in disimpegno di Chinzari per rubare palla e involarsi verso la porta avversaria: il neo acquisto di Torri non dà scampo a Nicoletti e sigla il 2-0.

La ripresa

Nel secondo tempo prova a reagire il Velinia che comincia a farsi vedere nell’area avversaria. Al 46’ Del Sole calcia dal limite impegnando Bernabucci alla parata in tuffo. Insistono gli ospiti che vanno al tiro al 72’ con Petitta ma il suo tentativo dalla destra trova ancora una volta la respinta di Bernabucci. All’80’ è ancora Del Sole a provare la conclusione ma il suo sinistro da fuori area sfila sul fondo. Nei minuti di recupero Velinia si sbilancia provando a riaprire la gara: il tentativo dal limite di Tozzi è bloccato centralmente e Torri prova ad approfittarne andando in contropiede con Borriello che prova a piazzare il pallone all’angolino ma Nicoletti è bravo a respingere in calcio d’angolo. Sul corner seguente ci prova ancora una volta Borriello ma il suo colpo di testa termina sull’esterno della rete poco prima del triplice fischio del direttore di gara.

Le dichiarazioni post-gara

Luca Zappaterreno, tecnico Torri in Sabina: «Un buon esordio. Abbiamo incontrato una squadra che ci ha messo diverse volte in difficoltà ma siamo stati bravi nel primo tempo a raddoppiare per affrontare il resto della gara con più sicurezza. Nella ripresa ci siamo difesi bene e abbiamo portato a casa la vittoria. Era importante partire bene in un campionato equilibrato e difficile».

Mauro Lucarelli, allenatore Velinia: «Abbiamo fatto una buona gara, nonostante diverse assenze. Loro sono stati bravi a punire due nostri errori nel primo tempo e concretizzare. Nella ripresa abbiamo giocato praticamente sempre nella loro metà campo ma purtroppo non siamo riusciti a riaprire la gara. Il calcio è questo, vince chi riesce a segnare. Abbiamo comunque segnali positivi, la squadra è giovane, proveremo a toglierci qualche soddisfazione durante l’anno».

Il tabellino

Torri in Sabina: Bernabucci, Di Carlo, Sidori, Iacobelli (53’ Pessi), Volpi, Simoncelli, Carosi (72’ De Paola), Tocci (65’ Manoni), Balducci (62’ Borriello), Bertoldi, Latini (82’ Batista). A disp. Pinardi, Colletti, Susca, Pandoli. All. Pastorelli

Velinia: Nicoletti, Saulli L. (90+3’ Raducan), Chinzari (89’ Colangeli), Annibaldi, Petitta, Acampa (46’ Di Matteo), Lucarelli, Graziani, Del Sole, Prela (60’ Tozzi). A disp. Saulli A., Di Stefano, Sulpizi, Fainelli, Sciamanna. All. Lucarelli

Arbitro: Alberto Matteucci di Rieti

Marcatori: 15’ Latini, 36’ Carosi

Note: ammoniti: Iacobelli, Balducci (T), Annibaldi (V). Angoli 3-3, spettatori 50 circa.