Torri in Sabina supera 1-0 la capolista Sporting Corvaro. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Colpo del Torri in Sabina che al Luchetti batte 1-0 la capolista Sporting Corvaro nella diciannovesima giornata del girone C di Seconda categoria.

Dopo una solida gara dei padroni di casa, è Balducci a decidere la gara grazie ad una rete a metà secondo tempo. Terza sconfitta stagionale per Corvaro che resta a quota 38 punti. Torri sale a 22.

Il primo tempo

Padroni di casa subito propositivi con Latini, cercato prima da Borriello e poi da Di Carlo, che prova a colpire in allungo ma in entrambe le occasioni non riesce ad indirizzare il pallone.

Al 5’ Simone Bertoldi ci prova da fuori area ma il pallone termina a lato. Al 24’ si fa vedere Corvaro con la conclusione da fuori di Di Francesco che non inquadra lo specchio della porta. Al 31’ è Di Gaetano a provarci dal limite dopo un buon controllo, ma il suo sinistro termina a lato di poco. Cinque minuti più tardi Torri pericoloso con Borriello che calcia da fuori mandando alto di un soffio. Al 40’ Balducci pericoloso di testa sul cross di Volpi: il pallone termina anche in questo caso fuori dallo specchio della porta.

La ripresa

Prova ad uscire lo Sporting Corvaro ma Torri è ben messa in campo e non concede molto. Al 60’ grande chance per Di Gaetano che arriva in corsa e calcia dal limite ma sciupa calciando alto. Un minuto più tardi sul ribaltamento di fronte Latini colpisce al volo da centro area impegnando Casale che respinge. Al 68’ è Massimi a calciare da fuori alto sopra la traversa. Torri gioca bene e al 72’ passa in vantaggio con merito: lancio dalla destra di Latini, controllo perfetto di Balducci che si coordina e calcia da centro area battendo Casale e siglando l’1-0 che fa impazzire di gioia la tifoseria locale. Corvaro deve reagire ma la difesa gialloblu respinge le offensive ospiti. All’88’ Di Gaetano si coordina e calcia al volo ma il suo tentativo è respinto dalla difesa in angolo. Sul corner seguente è ancora Di Gaetano a colpire, questa volta di testa, ma la palla sfila sul fondo. Nel recupero Di Girolamo sfiora il pallone di testa senza inquadrare la porta difesa da Francescangeli. L’occasione più pericolosa la costruisce Torri che sfiora il raddoppio con il colpo di testa di Zuccari, servito dalla sinistra da Boccadamo, ma il pallone sfiora l’incrocio e va sul fondo appena prima del triplice fischio del direttore di gara.

Le dichiarazioni post-gara

Marco Rossi, vice allenatore Torri in Sabina: «Avevamo preparato la partita cercando di limitare le loro caratteristiche migliori senza rinunciare al nostro gioco. Lo abbiamo fatto alla grande, creando più occasioni e finalizzando con i nostri attaccanti. È una grande vittoria contro una squadra ambiziosa, arrivata qui con tanta voglia di fare punti ovviamente per la loro posizione in classifica. Una grande prestazione frutto di due settimane intense di lavoro, con il contributo anche di Rocco Giorgini, tornato in campo oggi, del quale siamo veramente contenti»

Sporting Corvaro non rilascia dichiarazioni

Il tabellino

Torri in Sabina: Francescangeli, Di Carlo, Sidori, Tocci, Volpi, Evangelisti, Latini V. (86’ Zuccari), Bertoldi, Balducci (88’ Boccadamo), Antonelli (80’ Mazzoli), Borriello (82’ Giorgini). A disp. Bernabucci, Latini M., Manoni, Susca. All. Tascioni

Sporting Corvaro: Casale, Leonardi C., Maceroni, Corazza M., Tempesta M. (69’ Tempesta A.), Di Gaetano, Leonardi M. (65’ Bertoldi P.), Massimi, De Sanctis (76’ Di Girolamo), Bertoldi M. (69’ Amanzi), Di Francesco (88’ Leonardi L.). A disp. Desanctis, Corsi, Di Felice, Franchi. All. Coletta

Arbitro: Michele Crisafi di Roma 2

Marcatori: 72’ Balducci

Note: ammoniti Francescangeli, Di Carlo, Tocci, Bertoldi, Volpi, Mazzoli (T), Tempesta M., Bertoldi M., Franchi (SC); angoli 2-5