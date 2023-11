Torri vince per 2-0 il derby sabino contro Gens Cantalupo. Tabellino e commenti

RIETI – Nella settima giornata del campionato di Seconda categoria va in scena al campo “Luchetti” il derby sabino tra Torri e Gens Cantalupo: un incontro tra paesi confinanti particolarmente sentito da entrambe le tifoserie e di grande importanza per la classifica delle due contendenti. Al fischio finale sono i padroni di casa a festeggiare la vittoria per 2-0 con reti di Latini e Volpi realizzate nella seconda frazione di gioco.

Il primo tempo

Parte all’attacco la Gens Cantalupo con una conclusione di Zuccari al 5’ che termina a lato e con una punizione di Manolo Bonifazi al 9’ ribattuta da Latini ma è poi il Torri a proporsi in avanti al 13’ con una punizione di Volpi che appoggia per Antonelli e che conclude Borriello sul fondo. Al 15’ ancora una punizione di Bertoldi per la testa di Balducci ma il tiro termina alto ed al 18’ è bravo Cipriano a precedere in uscita lo stesso Balducci. Al 23’ Latini devia di testa oltre la traversa ed al 25’ è Borriello a calciare alto su assist di Bertoldi. Al 29’ Volpi calcia dalla distanza un pallone insidioso che Cipriano devia in angolo ed al 34’ è Latini a concludere fuori un nuovo tiro proveniente dalla bandierina. Al 35’ è ancora Volpi a sfiorare il montante e dalla parte opposta, un minuto dopo, è bravo Bernabucci a bloccare una conclusione di Manolo Bonifazi. Nel finale di primo tempo la Gens Cantalupo mostra più convinzione e ci prova con una girata di Corinaldesi al 38’, un colpo di testa di Evangelisti al 39’, ancora Corinaldesi al 44’ ed una conclusione da Valenti deviata in corner.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con un assist di Manolo Bonifazi per Iannarella che sfiora l’incrocio dei pali ma al 4’ è il Torri che passa in vantaggio con un tiro di Latini dopo un tentativo di Volpi ribattuto sotto porta dagli avversari. I padroni di casa appaiono rinfrancati e insistono con Borriello che al 7’ impegna Cipriano bravo a bloccare un pallone insidioso ed al 9’ con una conclusione fuori dallo specchio della porta.

Al 24’ s’infortuna Batista in uno scontro nell’area avversaria (il Torri reclama il rigore) ed al 29’ è ancora Bonifazi ad impegnare il portiere del Torri su calcio di punizione. Al 34’ altra occasione non sfruttata da Borriello ed al 36’ arriva il raddoppio dei padroni di casa con una rete di Volpi su assist di Bertoldi. In pieno recupero assolo di Stazi con Pessi che ribatte lontano e fischio finale.

I commenti

Simone Magrini, direttore sportivo Torri in Sabina

«Vittoria importantissima per la nostra classifica che ci sprona ulteriormente in vista delle prossime gare. In alcuni momenti oggi non abbiamo giocato benissimo ma la gara era particolarmente sentita e i tre punti sono determinanti. Un plauso alla Gens per la correttezza mostrata in campo».

Walter Bianchi, presidente Gens Cantalupo

«Nel primo tempo abbiamo giocato bene e cominciamo ad esprimerci positivamente. La ripresa è stata equilibrata ed i gol subìti sono stati accompagnati da scorrettezze sul nostro portiere non rilevate, per questo il punteggio non lo riteniamo veritiero. Comunque siamo fiduciosi per il prosieguo del nostro campionato».

Il tabellino

Torri in Sabina: Bernabucci, Antonelli (40’st Pandoli), Sidori, Simoncelli, Volpi, Pessi, Tocci (1’st Manoni), Balducci (17’st Batista, 24’st Susca), Bertoldi, Latini, Borriello (40’st Mazzoli). A disp. Boccadamo, Di Carlo, De Paola, Arapi. All. Andrea Milano

Gens Cantalupo: Cipriano, S.Pitotti, W.Bonifazi, Lattanzi (41’st Mattei), Evangelisti, M.Bonifazi, Iannarella (41’st An.Romagnoli), Al.Romagnoli (15’st Pieroncini), Valenti, Corinaldesi (26’st Stazi), Zuccari (41’st Monti). A disp. Sabatino, Rinalduzzi. All. Fabrizio Lattanzi

Arbitro: Abate di Roma1

Marcatori: 4’st Latini, 36’st Volpi

Note: ammoniti Pessi, Iannarella, M.Bonifazi; angoli 4-5