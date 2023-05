Il Torri trova un punto esterno utile nella corsa salvezza: contro l'Atletico Cantalice è 1-1. La nuova classifica

RIETI - Termina 1-1 il recupero della tredicesima giornata di Seconda categoria tra Atletico Cantalice e Torri in Sabina. La gara che si sarebbe dovuta disputare a febbraio era stata rinviata causa neve ed è stata finalmente recuperata oggi pomeriggio al Comunale di Cantalice. Torri, passata in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Valerio Latini, viene raggiunta a metà della ripresa dal gol dei padroni di casa. Con questo pareggio Cantalice si porta a 26 punti, mentre Torri sale a 20.

Gli altri recuperi

Manca ancora all’appello una gara da recuperare, che vede sempre Torri in Sabina come protagonista: si tratta del ritorno in casa dello Sporting Corvaro valido per la ventiduesima giornata rinviato sempre a causa del maltempo. Resta ancora da stabilire la data di questo match importante per entrambe le squadre in chiave salvezza.

La classifica

Real Gavignano Ponzano 52

Cittaducale 50

Montopoli 41

Forano 36

Piazza Tevere 36

Alto Lazio 36

Cittareale 33

Monte San Giovanni 33

Gens Cantalupo 28

Atletico Cantalice 26

Sporting Corvaro 21

Santa Susanna 21

Torri in Sabina 20

Velinia 16

Torpedo Rieti 16

Forano, Cittareale, Monte San Giovanni, Cantalice, Santa Susanna, Velinia e Torpedo con una gara in meno

Corvaro con due gare in meno

Torri con due gare in meno