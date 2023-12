La capolista Montopoli soffre ma batte l'Atletico Cantalice 1-0. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Montopoli non frena la sua corsa e mantiene la testa del girone C di Seconda categoria battendo 1-0 l’Atletico Cantalice. A decidere il match del Rinalduzzi è il solito Ippoliti, in rete al 14’. Cantalice resta in inferiorità numerica a fine primo tempo ma non molla e vende cara la pelle. Montopoli soffre nel finale, ma conquista tre punti importanti che lo portano a quota 25 in classifica, a più 1 sulla seconda in classifica e con una gara in meno.

Il primo tempo

Pericoloso l’Atletico in contropiede dopo due minuti, ma gli ospiti non riescono a concretizzare. Montopoli ci prova con la punizione di Salustri centrale. Al 9’ bell’inserimento di Ippoliti alle spalle della difesa, ma il centravanti servito da Gulino non inquadra lo specchio. Lo stesso Ippoliti avrà modo di rifarsi al 14’ quando sblocca la gara: pressing alto di Salustri che recupera palla al limite e serve Ippoliti il quale incrocia e sigla l’1-0. Al 17’ Montopoli vicinissimo al raddoppio: contropiede orchestrato da Ippoliti che recupera palla e si invola verso la porta difesa da Caprioli e calcia trovando la risposta del portiere ospite; sulla respinta va Salustri ma il suo tentativo defilato attraversa lo specchio della porta senza mai oltrepassare la linea. La risposta di Cantalice arriva al 26’ con il sinistro da fuori di Alessandro Beccarini che terminia alto. Al 35’ Fiori prova a sorprendere la difesa ospite con la conclusione dal limite ma il pallone termina sul fondo. Al 43’ tentativo su punizione di Alessandro Beccarini ma il suo tiro è centrale e facile preda di Daja. Lo stesso Beccarini sarà protagonista due minuti più tardi di animate proteste che porteranno il direttore di gara ad espellerlo: l’Atletico Cantalice va negli spogliatoi sotto di un gol e di un uomo.

La ripresa

Grandissima chance per Montopoli per chiudere la gara ma Ippoliti è sfortunato: al 57’ il centravanti gialloblu prende palla al limite, calcia forte ma la palla si stampa sull’incrocio dei pali. Cantalice si fa coraggio e cerca il pari al 60’ con il colpo di testa di Mattia Beccarini parato comodamente da Daja. Bell’azione di Montopoli al 63’ con il cross preciso di Fiori sul secondo palo per Capasso il quale controlla bene ma calcia male e manda sul fondo da ottima posizione. Montopoli pecca di superficialità in molte circostanze e l’Atletico Cantalice cresce.

Al 70’ punizione alta del neo-entrato Caperna. L’ultimo squillo del Montopoli arriva dal destro di Del Bufalo che cerca il jolly dalla distanza ma il pallone termina alto. Negli ultimi minuti è un assedio degli ospiti che provano con tutte le forze a guadagnare campo e a rendersi pericolosi. Nel recupero anche Montopoli resta in dieci dopo il fallo di Abatelli che costa al difensore dei padroni di casa il secondo giallo di giornata. I “corsari” fanno buona guardia, Cantalice ci prova ma non riesce. I tre punti li porta a casa Montopoli.

Le dichiarazioni post-gara

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Siamo partiti molto bene, controllando il gioco e andando in vantaggio. Nella ripresa siamo scesi, loro sono stati bravi a sfruttare le loro caratteristiche, facendo valere il fisico. Alla fine abbiamo creato le nostre occasioni, sfiorando più volte il raddoppio. Cantalice è un’ottima squadra, in grado di giocarsela con tutte. La vittoria era fondamentale, andava conquistata con le unghie e così è stato, soffrendo ma portando a casa i tre punti»

Alessandro Vannicelli, presidente Atletico Cantalice: «Gara decisa purtroppo da un nostro errore. Un episodio che è costato tanto ma la squadra ha comunque lottato fino alla fine nonostante l’inferiorità numerica. La reazione c’è stata, loro sono un’ottima squadra, la classifica parla chiaro, è difficile fare risultato su questo campo. Noi ripartiremo dall’atteggiamento avuto nella ripresa e dalla voglia messa in campo»

Il tabellino

Montopoli: Daja, Abatelli, Patras, Fiori, Valloni, Del Bufalo, Salustri (80’ Mangiante), Popescu, Ippoliti, Gulino (15’ Turchetti N.), Capasso (90+4’ Proni). A disp. Ferretti, Biccirè, Nescatelli, Rinalduzzi, Turchetti M. All. Cimei

Atletico Cantalice: Caprioli S., Caprioli A., Dionisi A., Panfilo, Patacchiola, Provaroni, Dionisi M. (60’ Caperna), Gregori, Addante, Beccarini A., Beccarini M. (70’ Chiari). A disp. Castrogiovanni, Di Battista, Eleuteri, Dionisi G., Beccarini L. All. Cervelli

Arbitro: Rinaldo Menicacci di Viterbo

Marcatori: 14’ Ippoliti



Note: espulsi al 45’ Beccarini A. (C) per proteste e al 90+4’ Abatelli (M) per doppia ammonizione, ammoniti: Turchetti N., Salustri, Patras (M), Patacchiola (C), angoli 5-7, spettatori 100 circa