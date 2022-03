Atletico Cantalice corsaro: Torri battuto 1-0, i sabini falliscono un rigore nel finale. Tabellino e commenti

RIETI – Nella quarta giornata di ritorno (XVII) del campionato di Seconda categoria l’Atletico Cantalice espugna il “Luchetti” imponendosi per 1-0 sul Torri in Sabina con una rete messa a segno da Jacopo Patacchiola nella fase iniziale del secondo tempo mentre i padroni di casa falliscono nel finale un calcio di rigore.

Il primo tempo

Parte bene il Torri che nell’arco di tre minuti conquista tre calci d’angolo ma la difesa ospite appare attenta e sventa i tentativi di Filippi e compagni. L’azione più pericolosa, sempre da calcio d’angolo, avviene al 9’ quando Colletti devia di testa sotto porta il cross di Movila ma il pallone sorvola di poco la traversa. La replica dell’Atletico Cantalice avviene al 15’ con un calcio di punizione di Caperna respinto da Felicioni e termina poi sul fondo un nuovo tentativo di Jacopo Patacchiola. Al 18’ azione personale di Filippi che si conclude con un rasoterra controllato da D’Arcangelo e un minuto dopo viene deviato in angolo un tiro dello stesso centravanti servito da Lugini. Ancora Torri in attacco e al 21’ il portiere ospite blocca una conclusione dello stesso Lugini. Al 29’ ospiti pericolosi con una bella azione corale conclusa ancora da Jacopo Patacchiola con una deviazione in angolo dei difensori avversari. Al 35’ è pronto D’Arcangelo all’uscita precedendo sul pallone Filippi lanciato da Movila ed al 36’ pregevole girata in area di Michele Patacchiola respinta con bravura da Di Loreto.

La ripresa

Il secondo tempo mostra gli ospiti più intraprendenti e dopo un minuto Di Loreto interviene con successo su una deviazione di testa di Jacopo Patacchiola servito da Caperna ed al 7’ è ancora Di Loreto a bloccare in due tempi una conclusione del centravanti ospite. E’ proprio lo stesso Patacchiola all’8’ a siglare il gol-vittoria quando Felicioni perde palla al limite della propria area e ne approfitta l’attaccante per battere Di Loreto. Il Torri accusa il colpo e risultano vani i tentativi a rete di Movila al 15’ e di Lugini al 27’. Al 29’ una buona occasione anche per Mercuri sul quale blocca D’Arcangelo ed al 37’ l’episodio che poteva riequilibrare il risultato: in una mischia nell’area dell’Atletico Cantalice l’arbitro rileva un fallo ai danni di Movila e decreta il calcio di rigore a favore dei padroni di casa. Va sul dischetto lo stesso Movila ma la conclusione finisce a lato della porta difesa da D’Arcangelo e non succede più nulla fino al triplice fischio di chiusura.

I commenti

Federico Chini, tecnico Torri in Sabina: «Un risultato di parità sarebbe stato più giusto al termine di una gara comunque equilibrata, ma gli episodi sono stati purtroppo per noi decisivi. Abbiamo disputato un buon primo tempo, ma successivamente siamo scesi sul piano del gioco e dovevamo gestire diversamente l’evolversi della partita».

Andrea Rogai, tecnico Atletico Cantalice: «Una vittoria importante che ci regala entusiasmo e tre punti che contano molto per la nostra classifica. Ogni partita presenta difficoltà e imprevisti, ma noi procediamo a testa bassa con tanta voglia di fare bene fino all’ultima giornata».

Il tabellino

Torri in Sabina: Di Loreto, Di Carlo, Boccadamo (43’st Proietti), Colletti (16’st Ceccani), Giorgini, Felicioni, Mercuri, Bertoldi, Filippi (10’st Grossi), Movila, Lugini. . A disp. Broggi, Splendori, Cecchini, Famà. All. Federico Chini

Atletico Cantalice: D’Arcangelo, Piergallini, Rinaldi (29’st Dante), Ciogli, M.Patacchiola (26’st Mei), D.Provaroni, Carmesini (40’st F.Provaroni), Panfilo, J.Patacchiola, Caperna (29’st Eleuteri), Beccarini. A disp. Tavani, Miniucchi, Cervelli. All. Andrea Rogai

Arbitro: D’Elia di Tivoli

Marcatore 8’ st J.Patacchiola:

Note: espulso dalla panchina al 34’ st Famà, ammoniti Giorgini, Carmesini Beccarini. Angoli 6-5