Nuova Rieti Calcio, poker all'esordio (4-0) con l'Atletico Cantalice sotto gli occhi di Federico Dionisi

RIETI - La Nuova Rieti Calcio ha affrontato questa mattina, domenica 11 settembre, una amichevole con l’Atletico Cantalice: sul campo del Green Park La Foresta, quello che a tutti gli effetti è stato un allenamento congiunto, è stato anche valido come prima uscita stagionale per testare il lavoro della prima settimana di preparazione.U

Una gara equilibrata nel primo tempo e di studio per entrambe le formazioni, appesantite anche dai carichi di lavoro degli ultimi giorni. Nella ripresa exploit della squadra di casa: la Nuova Rieti Calcio si impone con un 4-0 firmato da Marco De Giorgi, Matteo Cardini e la doppietta di Cristiano Santoprete. «Prendiamo questo risultato per quello che è, il frutto di un’amichevole di inizio stagione. C’è ancora tanto lavoro da fare. E la prossima settimana sarà ancora più dura. Continuiamo su questa strada. Complimenti a entrambe le formazioni in campo, a chi è partito dall’inizio ed è subentrato» commenta il tecnico Stefano Lotto.

Ad assistere alla gara anche Federico Dionisi, che ha salutato tutti i presenti in campo e sugli spalti e si è intrattenuto con loro. Oggi dalle 18 a piazza Cavour la festa di inizio stagione: sarà l’occasione per presentare tutte le componenti del progetto, dalla prima squadra alle giovanili fino alla scuola calcio. Dimostrazioni di Zumba con il gruppo di Umberto Timperi ed esibizione della giovane cantante reatina, Rachele Tomassoni. Da lunedì 12 settembre la prima squadra della Nuova Rieti Calcio si allenerà tutti i giorni fino a venerdì dalle 19 al Green Park La Foresta; nel weekend è prevista una nuova amichevole.