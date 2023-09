Calcio, Atletico Cantalice: torna Alessandro Beccarini dopo un anno di inattività

RIETI - Un ritorno importante in casa Atletico Cantalice. Dopo un anno di inattività torna a dare una mano alla causa Alessandro Beccarini, personaggio di grande esperienza e spessore che potrà aiutare la squadra sia dentro che fuori il campo. Negli anni passati Beccarini è stato un calciatore della Polisportiva Cantalice, in Promozione: quest’anno il suo ruolo non si limiterà però solo al campo, ma abbraccerà, vista la sua esperienza in ambito sportivo, anche un aspetto di tipo dirigenziale per aiutare l’Atletico Cantalice a ripartire. “Siamo contenti della risposta positiva di Alessandro – spiega il dirigente Riccardo Di Battista – lo aspettiamo a braccia aperte. Siamo entusiasti della sua scelta, si è dimostrato disponibile e disposto ad aiutare la causa e tutta la realtà. Una persona della sua esperienza e del suo spessore potrà sicuramente darci una mano a risollevarci”. Beccarini ricopre infatti anche un ruolo importante in paese essendo l’assessore allo sport. La sua esperienza sarà adesso a disposizione di mister Giampaolo Cervelli e di tutto l’Atletico Cantalice.