Colpo del Santa Susanna a Torri in Sabina: 2-3. Tabellino e commenti

RIETI – Nella terza giornata del campionato di Seconda categoria successo esterno del Santa Susanna che al campo Luchetti s’impone per 3-2 sul Torri in Sabina riscattando il passo falso di domenica scorsa mentre per i padroni di casa si tratta della prima sconfitta della stagione.

Il primo tempo

Parte bene la formazione ospite che al 9’ passa in vantaggio dopo un tentativo in attacco di Cresta con assist per Grifoni che gira di testa verso la porta avversaria ma Bernabucci riesce a deviare in angolo. Proprio dal tiro dalla bandierina arriva il vantaggio della formazione di mister Pompili con una deviazione sotto rete di Bianchetti che sorprende i difensori avversari. Il Torri accusa il colpo ma prova a reagire al 25’ con una punizione insidiosa di Bertoldi respinta dalla barriera e sull’azione susseguente in contropiede è Ometto a sfiorare la traversa con un tiro dal limite dell’area. Al 31’ ancora il Santa Susanna ci riprova con Di Marco che serve Cresta, continua l’azione con Matteo Lodovici e rinvio della difesa del Torri che sventa la minaccia. Al 33’ Andrea Lodovici si fa trovare pronto su un tentativo a rete di Batista servito da Balducci ed un minuto dopo è Antonacci ad imbeccare Cresta col pallone deviato in calcio d’angolo. Al 37’ bella schiacciata di testa di Ometto con parata di Bernabucci ed al 38’ arriva il raddoppio del Santa Susanna proprio col bomber Ometto servito alla perfezione da Antonacci al limite dell’area ed abile a superare il portiere del Torri con un pallonetto. Il Torri reagisce ma con scarsa fortuna e non realizza con i tentativi di Batista al 40’ ed i calci di punizione di Bertoldi e Volpi in chiusura di primo tempo.

Il secondo tempo

La ripresa mostra un Torri più convinto dei propri mezzi e crea buone occasioni nella fase iniziale della seconda frazione di gioco con tiri di Bertoldi al 2’, di Latini su assist di Iacobelli al 12’ e ancora di Bertoldi al 14’. La formazione sabina viene premiata al 16’ quando Pessi accorcia le distanze per i suoi battendo Andrea Lodovici su un pallone servito dalla bandierina da Bertoldi. Preme la squadra di casa e ci riprova al 20’ con Volpi, al 22’ ancora con Bertoldi ed al 32’ con Pessi.

Il pareggio non appare impossibile ma al 39’ un’incomprensione fra Di Carlo e Bernabucci si trasforma in un assist involontario per Antonacci che mette a segno il gol del 3-1 per la squadra ospite. La gara s’infiamma e il Torri ci riprova mettendo a segno il secondo gol con Susca al 45’ su una mischia in area dopo una punizione dal limite di Bertoldi ma nei minuti di recupero gli avversari riescono ad amministrare il vantaggio conquistando l’intera posta.

I commenti

Luca Zappaterreno, tecnico-giocatore Torri in Sabina

«Una gara dai due volti con un primo tempo per noi poco convincente ma con una ripresa in cui abbiamo avuto il controllo della gara contro una squadra quotata e di sicuro valore tecnico. Siamo stati bravi a tenere vivo l’incontro anche dopo i gol subiti in modo inusuale ed il rammarico maggiore scaturisce per aver subìto una sconfitta evitabile. Purtroppo chi sbaglia paga ed oggi per noi così è stato»

Roberto Pompili, tecnico Santa Susanna

«Vittoria importante con cui ripartire nel modo migliore dopo la battuta d’arresto della scorsa settimana e ottenuta oggi su un campo difficile dove ci siamo ricompattati in maniera adeguata, sicuramente soddisfatti per i tre punti conquistati».

Il tabellino

Torri in Sabina: Bernabucci, Di Carlo (40’st Pandoli), Sidori, Iacobelli (39’st Mazzoli), Volpi, Pessi, Batista (10’st Susca), Tocci, Balducci (10’st Borriello), Bertoldi, Latini (28’st De Paola). A disp. Boccadamo, Simoncelli, Arapi. All. Andrea Milano

Santa Susanna: A.Lodovici, M.Lodovici, Bianchetti, Di Marco (33’st Mostarda), Serva (14’st Desideri), Nicolò (20’st Quartana), Cattorini, Grifoni, Antonacci (39’st D’Ambrosio), Ometto, Cresta. A disp. Capponi, Basile, Onofri, Zapparella, Blasetti. All. Roberto Pompili

Arbitro: Martich di Roma1

Marcatori: 9’pt Bianchetti, 38’pt Ometto, 16’st Pessi, 39’st Antonacci, 45’st Susca

Note: ammoniti Balducci, Sidori, Simoncelli, Batista, Pandoli, Pessi, Tocci, Desideri, Bianchetti, A.Lodovici; angoli 2-3.