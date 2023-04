Seconda: Piazza Tevere batte la capolista Gavignano, Cittaducale corsaro a -2 dalla vetta. Risultati e marcatori

RIETI - Cala il sipario sulla ventunesima giornata del girone C di Seconda categoria. Dopo i risultati di questo fine settimana la testa della classifica si accorcia notevolmente con molte squadre che hanno approfittato del ko esterno della capolista Real Gavignano Ponzano sul campo del Piazza Tevere: 4-2 il finale con doppietta di Oddi (11 gol in stagione) e Polletti. Diventano otto i successi consecutivi di Cittaducale che batte 3-0 la Torpedo Rieti e accorcia a meno 2 dalla vetta. Resta al terzo posto Forano che infila la seconda vittoria consecutiva nell’insidiosa trasferta contro l’Atletico Cantalice: 3-1 per gli ospiti che salgono a quota 35 punti in classifica. Vittoria importante per Montopoli nello scontro diretto contro Monte San Giovanni (1-0) con i “corsari” che restano quarti con 34 punti. Finisce in pareggio il match tra Cittareale e Santa Susanna con gli ospiti guidati nel primo tempo dal bomber Ometto (doppietta e capocannoniere con 16 gol in stagione) ma poi rimontati nella ripresa dai padroni di casa (2-2). Alto Lazio batte di misura la Gens Cantalupo grazie alla rete di Di Loreto al settimo centro in stagione. Vince 1-0 anche il Torri in Sabina che grazie alla rete di Colletti porta a casa la terza vittoria nel girone di ritorno.

Risultati e marcatori (XXI giornata)

Alto Lazio – Gens Cantalupo 1-0

Di Loreto N.

Torpedo Rieti – Cittaducale 0-3

Biafora A., D’Amelia D., Papo F.

Montopoli – Monte San Giovanni 1-0

De Santis Man.

Cittareale – Santa Susanna 2-2

Ometto F., Ometto F. (S), Miracolo L., Lopez E. (C)

Torri in Sabina – Velinia 1-0

Colletti S.

Piazza Tevere – Real Gavignano Ponzano 4-2

Oddi R., Oddi R., Polletti M., Polletti M. (PT), Recchia M., Pellegrini A. (RGP)

Atletico Cantalice – Forano 1-3

Magrini J., Mandosi F., Tessicini M. (F), Tavani M. (AC)

Riposa: Sporting Corvaro

Classifica

Real Gavignano Ponzano 43

Cittaducale 41

Forano 35

Montopoli 34

Piazza Tevere 32

Alto Lazio 29

Monte San Giovanni 29

Cittareale 29

Atletico Cantalice 24

Gens Cantalupo 24

Torri in Sabina 19

Sporting Corvaro 18

Santa Susanna 18

Velinia 14

Torpedo Rieti 13

Monte San Giovanni, Cittareale, Torri e Cantalice con due gare in meno

Alto Lazio, Corvaro, Velinia e Torpedo con una gara in meno