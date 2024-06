Martedì 4 Giugno 2024, 15:47

RIETI - Ottant’anni fa il bombardamento del quartiere Borgo in morirono 27 civili oltre a 13 tedeschi e ai gravi danni causati alla Chiesa di S. Michele Arcangelo. Domani Comunicazioni Sociali commemora le vittime di quella giornata con un’iniziativa culturale nella chiesa di S. Rufo, dove alle 18.15 avrà inizio una manifestazione eterogenea e divisa in tre fasi, per ricordare e riflettere sul passato.



A dare inizio all'evento, con una parentesi musicale, sarà il Musì Trio composto da Maria Rosaria De Rossi, Sandro Sacco e Paolo Paniconi, che interpreteranno una serie di brani classici partendo da Mozart fino ad altri più contemporanei.

Alle 19 il testimone passerà a Padre Luigi Faraglia e Massimo Casciani che condurranno insieme un momento liturgico e culturale in ricordo delle vittime del bombardamento, per riflettere sugli avvenimenti di quella terribile notte di ottant’anni fa.

Finale, alle 21.30, con “Non dire una parola che non sia d’amore” iniziativa curata da Emanuele D’Agapiti e Matteo Colasanti. Al centro di quest’ultima parte ci saranno versi di poesie e canzoni per esplorare i temi dell’amore e della pace, creando un ponte tra passato e presente. Memoria, riflessione e cultura si uniscono quindi nella giornata di domani a S. Rufo, in un evento utile anche per ripercorrere e scoprire una delle pagine più buie della storia reatina.