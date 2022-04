Seconda categoria, giocano in casa le prime sei della classifica

RIETI - Si Alza il sipario sulla ventiduesima giornata del campionato di seconda categoria, sei gare in programma con scontri diretti e derby che sapranno rendere unica la nona giornata di ritorno.

Apre la giornata il match del Casperia che in casa ospiterà il Monte San Giovanni, padroni di casa forti del primo posto vogliono la vittoria per centrare la nona vittoria consecutiva, ospiti dopo il pareggio rocambolesco nella ventunesima cercano punti per uscire definitivamente dalle zone grigie della classifica. Sempre sabato 30 aprile il match tra Sporting Corvaro e Velinia, squadre distanti tra loro in classifica con obiettivi diversi, locali al quarto posto con la possibilità di avvicinamento al podio, ospiti all’ultimo posto chiamati a far punti per dare una sterzata alla stagione. Match interno anche per il Torri in Sabina, al “Luchetti” ospiterà il Cittareale, squadre a sei punti di distanza con i locali che tenteranno di avvicinarsi allo Sporting Corvaro, ospiti a metà classifica con la possibilità di avvicinarsi a Moricone.

Domenica mattina gara in esterna invece per la Torpedo Rieti, domenica mattina ospite del Moricone, ospiti a diciotto punti al terzultimo posto chiamati a reagire dopo la sconfitta nella ventunesima giornata per scrollarsi di dosso la posizione, locali a venticinque a metà classifica.

Due partite previste nel pomeriggio, Piazza Tevere nel primo pomeriggio al “Gudini” ospiterà il Montorio Romano, padroni di casa forti del secondo posto condiviso con l’Atletico Cantalice vogliono punti per continuare la via intrapresa finora, ospiti a sedici punti al penultimo posto in classifica. A chiudere la ventiduesima giornata il match pomeridiano tra Centro Italia Micioccoli e Santa Susanna, squadre molto distanti tra loro in classifica, locali con la chance di sorpasso su Torri, ospiti a venti punti per uscire definitivamente dalle zone buie della classifica. Turno di riposo per l’Atletico Cantalice a trentasette punti.

Programma gare (XXII giornata)

Sabato 30 aprile

Casperia-Monte San Giovanni ore 15:00 (arbitro Amine Khalil di Rieti)

Sporting Corvaro-Velinia ore 16:30 (arbitro George Adrian Bejan di Rieti)

Torri in Sabina-Cittareale ore 16:30 (arbitro Alberto Matteucci di Rieti)

Domenica 1° maggio

Moricone-Torpedo Rieti ore 11:00 (arbitro Pierluigi Vitale di Tivoli)

Piazza Tevere-Montorio Romano ore 15:00 (arbitro Michelangelo Zedda di Rieti)

Centro Italia Micioccoli-Santa Susanna ore 16:30 (arbitro Nicolò Simeoni di Rieti)

Riposa Atletico Cantalice.

Classifica

Casperia 45

Piazza Tevere, Atletico Cantalice 37

Sporting Corvaro 33

Torri In Sabina 27

Centro italia Micioccoli 26

Moricone 25

Cittareale 21

Santa Susanna 20

Monte San Giovanni 19

Torpedo Rieti 18

Montorio Romano 16

Velinia 13