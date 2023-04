Montopoli espugna 2-1 il campo del Torri e consolida il terzo posto. Tabellino e commenti

RIETI – Nella nona giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria il Montopoli espugna il “Luchetti” imponendosi sul Torri in Sabina per 2-1 al termine di una gara in cui le due squadre si sono affrontate a viso aperto con la formazione ospite che alla fine ha saputo concretizzare nel modo migliore le occasioni create consolidando il terzo posto.

Il primo tempo

Il Montopoli appare in partenza più incisivo conquistando due calci d’angolo sulle conclusioni di Quomdastefano e con un suo tiro parato con bravura da Francescangeli. Al 14’ deviazione sotto rete di Gulino preceduto in uscita dallo stesso portiere e un minuto dopo viene respinta dalla barriera avversaria una conclusione di Abatelli servito da Del Bufalo. Il Torri reagisce al 15’ con un’incursione di Abdrhman con parata di Daja e l’estremo difensore ospite si ripete con successo al 19’ bloccando un tiro dalla distanza dello stesso Abdrhman. Al 24’ Francescangeli respinge con i piedi un bel tiro di Valloni ed un minuto dopo arriva il vantaggio del Montopoli con un tiro-cross di Capati deviato in rete da un difensore avversario. Al 31’ è il capitano Bertoldi a scuotere la formazione di casa con un calcio di punizione insidioso su cui si fa trovare pronto Daja ed al 32’ ci riprova il Montopoli con una conclusione dalla distanza di Ammiraglia che sorvola la traversa. Al 39’ arriva il pareggio del Torri su calcio di rigore: Ammiraglia colpisce in area il pallone con la mano e l’arbitro Cappelli assegna la massima punizione. S’incarica del tiro Volpi che spiazza Daja ed è 1-1.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con un tiro di Bertoldi respinto da un difensore ed al 9’ ci riprova Capati ma vigila con successo Francescangeli. Al 12’ doccia fredda per i padroni di casa quando Manuel De Santis, entrato al posto di Caldarola, sigla il gol del vantaggio ospite con una giocata d’astuzia infilando il pallone in diagonale tra palo e portiere. Il Montopoli insiste ed al 16’ è Del Bufalo ad impegnare Francescangeli che al 26’ si fa trovare pronto anche sul tiro da lontano di Popescu. Al 30’ Boccadamo lancia Adami in area ma il pallone termina a fondo campo e dalla parte opposta al 32’ Quomdastefano serve alla perfezione Gulino che calcia di poco fuori. Al 37’ Daja precede in uscita Adami ed il Torri insiste in attacco alla ricerca del pareggio ma le conclusioni non sono delle migliori: al 38’ Boccadamo calcia una punizione sulla quale Abdrhman tenta la deviazione in porta, raccoglie Benzi ma il portiere ospite respinge; al 40’ Bertoldi non riesce a deviare in porta un cross ancora di Boccadamo ed al 42’ finisce alta la conclusione dalla distanza di Benzi. Ci riprova Manuel De Santis al 43’ con un tiro da lontano ed al 44’ Balducci indirizza a lato un assist di Pessi. L’occasione migliore per pareggiare si presenta al Torri in pieno recupero quando Boccadamo calcia una punizione centrale dal limite dell’area e centra il palo alla destra di Daja, riprende e tira Francescangeli portatosi nel frattempo in attacco ma Deja non si fa sorprendere e blocca con successo il pallone permettendo così al Montopoli di festeggiare.

I commenti

Antonio Sartori, dirigente Torri in Sabina

«Dispiace per la sconfitta, che non riteniamo meritata, dopo aver disputato alla pari una gara equilibrata. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma dobbiamo accettare il responso del campo e ringraziare comunque il lavoro del nostro staff tecnico col quale vogliamo costruire qualcosa di importante per il futuro».

Cristian Ferretti, tecnico Montopoli

«All’inizio siamo partiti bene passando in vantaggio e creando buone occasioni, poi ci siamo abbassati troppo e gli avversari ne hanno approfittato cogliendo il pareggio. Nella ripresa siamo rientrati in campo più concentrati conseguendo una vittoria giusta e meritata e vogliamo continuare così per confermandoci come terza forza di questo campionato».

Il tabellino

Torri in Sabina: Francescangeli, Mercuri, Di Carlo (39’st Pessi), Iacobelli (25’st Boccadamo), Volpi, Tocci (25’st Benzi), Antonelli, Abdrhman, Balducci, Bertoldi, Latini (25’st Adami). A disp. Colletti, Sidori. All. Andrea Milano

Montopoli: Daja, Caldarola (1’st Manuel De Santis), Abatelli, Di Ruggiero, Spiccia (17’pt Valloni), Del Bufalo (36’st Proni), Popescu, Quomdastefano, Capati (20’st Galli), Gulino (32’st Nese), Ammiraglia. A disp. Ferretti, Marco De Santis, Rinalduzzi, Marcu. All. Cristian Ferretti

Arbitro: Cappelli di Roma1

Marcatori: 25’pt Capati, 39’pt rig. Volpi, 12’st Manuel De Santis

Note: ammoniti Abdrhman, Balducci, Iacobelli, Abatelli, Quomdastefano; angoli 0-5.