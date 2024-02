Monte San Giovanni espugna Torri 2-1. Ben 4 rigori, di cui uno parato. Tabellino e commenti

RIETI – Nella seconda giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria il Monte San Giovanni espugna il campo “Luchetti” battendo per 2-1 il Torri in Sabina in una gara contrassegnata dall’assegnazione di ben quattro calci di rigore (di cui il primo parato da Francescangeli).

Il primo tempo

Il primo tentativo a rete dell’incontro avviene da parte del Torri dopo due minuti dal fischio d’inizio con una conclusione dalla distanza di Recchia che termina di poco a lato, imitato al 5’ da Tocci ed al 6’ da Latini. La replica del Monte San Giovanni si registra al 7’ con un tiro di Barbante bloccato da Francescangeli ed una deviazione di testa di Mariani al 13’ che sorvola la traversa. Gli ospiti insistono ed al 14’ vengono respinte tre conclusioni consecutive di Mariani, Rossi e Mei con i difensori di casa che appaiono poco coordinati ed al 20’ commettono fallo da rigore su Mei: va sul dischetto lo stesso giocatore ma Francescangeli intuisce la traiettoria e para con sicurezza. Al 29’ ci provano Volpi da una parte e Riccardo De Angelis dall’altra ma entrambi i tentativi vengono respinti. Al 30’ bel lancio di Borriello per Recchia con tiro che sfiora la base del palo ed al 37’ bella rovesciata in area di Latini su assist di Borriello col pallone che finisce a lato. Al 44’ è ancora Francescangeli ad opporsi alle incursioni di Mei e Mariani ed al 45’ finisce a fondo campo una punizione di Riccardo De Angelis.

Il secondo tempo

La ripresa vede subito un tiro dalla distanza di Recchia parato da Valerio De Angelis e due conclusioni consecutive di Ferraioli e Bertoldi ribattute dai difensori avversari. Al 6’ Francescangeli blocca uno scambio tra Barbante e Rossi ed al 20’ è Boccadamo a vedersi parare una punizione dal portiere ospite. Si entra quindi nei cinque minuti decisivi della gara con tre rigori consecutivi. Al 23’ l’arbitro Scarpa concede la massima punizione a favore degli ospiti per un fallo di mano in area e dal dischetto il capitano Felicioni sigla il gol dell’1-0; al 25’ altro rigore per un contrasto in area ritenuto falloso e Felicioni fa il bis portando la propria squadra sul 2-0.

Al 27’ dalla parte opposta Riccardo De Angelis atterra Ferraioli in area e per i padroni di casa s’incarica del tiro Volpi siglando il 2-1. Nei minuti successivi il Torri cerca di agguantare il pareggio ma la retroguardia ospite non si lascia sorprendere. Al 41’ una girata in area di Carosi viene bloccata da Valerio De Angelis ed un minuto dopo lo stesso portiere compie un miracolo uscendo sui piedi dello stesso Carosi rinviando il pallone e salvando la vittoria per la propria squadra.

I commenti

Massimo Tascioni, tecnico Torri in Sabina

«Una sconfitta meritata al termine di una prestazione non buona ma non dobbiamo demoralizzarci né buttare via quanto ottenuto nella gara precedente. Dobbiamo lavorare e dare un’impronta alla squadra: ci vuole tempo ed è indispensabile trasmettere serenità e consapevolezza dei propri mezzi a tutto il gruppo che deve crescere ed ha la possibilità di farlo».

Fabio Bianchetti, tecnico Monte San Giovanni

«Una vittoria importante al termine di una partita che abbiamo tenuto in mano su un campo difficile. Siamo rammaricati per i punti persi in precedenza ma possiamo ancora ottenere risultati importanti, a cominciare dalla partita di coppa di mercoledì prossimo».

Il tabellino

Torri in Sabina: Francescangeli, Di Carlo (12’st Boccadamo), Sidori, Ferraioli, Volpi, Evangelisti, Recchia (30’st Antonelli), Tocci, Borriello (19’st Balducci), Bertoldi, V.Latini (12’st Carosi). A disp. Mazzoli, M.Latini, Zuccari, Manoni. All. Massimo Tascioni

Monte San Giovanni: V.De Angelis, Tommasi (22’st Ciogli), G. Mei, Felicioni, Barbante (38’st Statuti), Bianchetti, R.De Angelis (42’st Masiello), Clementini, C.Mei (12’st Garcia), Rossi, Mariani (35’st Bientinesi). A disp. Colapicchioni, Galassetti, Renzi, D.De Angelis. All. Fabio Bianchetti

Arbitro: Scarpa di Roma1

Marcatori: 23’st (rig.) e 25’st (rig.) Felicioni, 27’st (rig.) Volpi

Note: ammoniti Di Carlo, Boccadamo, Ferraioli, V.De Angelis, Barbante, R.De Angelis, Bianchetti; angoli 2-2.