Monte San Giovanni e Torri in Sabina non pungono: 0-0. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Finisce a reti bianche il match del Laureti tra i padroni di casa del Monte San Giovanni e il Torri in Sabina, sfida valida per la seconda giornata del girone C di Seconda categoria.

Secondo pareggio di fila per la squadra di mister Bianchetti che non riesce a sfondare la retroguardia ospite. Torri prova a colpire di rimessa nel finale ma la gara si chiude 0 a 0 uscendo comunque da un campo difficile con un punto prezioso.

Il primo tempo

Due timidi tentativi degli ospiti in avvio di gara, con i tiri al volo da fuori area di Batista e Latini ma il pallone in entrambe le occasioni termina lontano dallo specchio. Al 18’ grande potenziale chance per i padroni di casa: corner battuto dalla destra sul primo palo, pallone che arriva sui piedi di Patacchiola che prova a sorprendere la difesa ospite ma Nobili si difende bene in uscita e respinge.

Al 25’ci prova ancora Torri con Batista: l’esterno argentino va via sulla sinistra, si accentra e calcia ma De Angelis va in presa comodamente. Alla mezz’ora tiro cross pericoloso dalla destra di Gianlica Mei con la palla che scheggia la traversa ma il direttore di gara Zedda ferma tutto per segnalare l’uscita precedente del pallone. Altro tentativo da fuori di Torri con Bertoldi ma anche in questa occasione il pallone termina fuori.

La ripresa

Monte San Giovanni riesce a guadagnare campo e fa la partita: al 55’ ci prova dalla distanza Barbante ma la palla termina a lato. Al 60’ bella punizione messa in mezzo da Bertoldi con la palla che taglia l’area di rigore ma né Latini né Batista riescono a intervenire per gli ospiti. Al 72’ bella chance per Monte San Giovanni con Patacchiola che riceve da rimessa laterale provando ad indirizzare il pallone sul primo palo ma Nobili legge bene la situazione e blocca il tentativo della punta dei padroni di casa. Al 75’ è ancora Barbante a provarci dalla distanza ma come in precedenza il pallone termina a lato. Nel finale Torri riesce a costruire bene qualche ripartenza e prova a rendersi pericoloso. All’82’ Batista prova a sorprendere De Angelis sul suo palo ma il portiere del Monte San Giovanni è attento e para in due tempi. All’85’ ci prova ancora la squadra di Bianchetti con il colpo di testa di Patacchiola che viene però lasciato sfilare sul fondo dalla buona guardia di Nobili. Nel recupero altra grande ripartenza degli ospiti, pallone messo al centro per Batista che calcia da ottima posizione ma il suo tentativo viene vanificato da un’ottima uscita di De Angelis che salva la sua porta e il risultato. Monte San Giovanni si riversa tutta in avanti, Torri riesce a difendersi bene senza correre rischi e la partita termina a reti inviolate.

Le dichiarazioni post-gara

Fabio Bianchetti, allenatore Monte San Giovanni: «Purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le occasioni avute. Abbiamo condotto il gioco per larghi tratti, Torri si è soprattutto difesa e non ci ha permesso di giocare come avremmo voluto. Qualche assenza non ci ha permesso di sfruttare al massimo il nostro potenziale. Un po’ ci ha paradossalmente condizionato il nostro campo che essendo stretto ha favorito la loro difesa. Pensiamo alla prossima sperando di sbloccarci con una vittoria».

Franco Pastorelli, allenatore Torri in Sabina: «Molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi, devo fare a loro i miei complimenti. Volevamo sfatare quello che per noi era un tabù: su questo campo abbiamo perso male due volte negli anni passati, non volevamo accadesse di nuovo. Portiamo a casa un punto importante, 4 punti dopo due gare per una squadra come noi che punta a fare un campionato più tranquillo possibile sono sinonimo di un grande inizio».

Il tabellino

Monte San Giovanni: De Angelis V., Mei G., Felicioni, Ciogli, Tommasi (46’ Clementini), Barbante (85’ Coronetta), De Angelis R. (57’ Garcia), De Santis (79’ Renzi), Mariani, Mei C. (57’ Bianchetti), Patacchiola. A disp. Marchetti, Bientinesi, De Angelis D., Galassetti. All. Bianchetti

Torri in Sabina: Nobili, Di Carlo, Sidori, Iacobelli, Volpi, Pessi, Latini, Tocci, Balducci (72’ Borriello), Bertoldi, Batista. A disp. De Paola, Susca, Zappaterreno, Mazzoli. All. Pastorelli

Arbitro: Guido Zedda di Roma 1

Note: ammoniti: Barbante, Clementini (M). Angoli 5-1, spettatori 100 circa