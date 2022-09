Solo derby in Seconda categoria: le 15 reatine inserite tutte nel girone C

RIETI - Il girone C del campionato di Seconda categoria sarà composto da sole squadre della provincia di Rieti. A stabilirlo è stato il Comitato Regionale che con un comunicato ha reso nota la composizione dei gironi per la prossima stagione. In totale saranno nove i gironi per la Seconda categoria, di cui quattro a 15 squadre e i restanti cinque a 16 squadre. Il girone C comprenderà tutte le quindici squadre della provincia di Rieti: di conseguenza, una squadra a turno riposerà.

Girone C

Alto Lazio

Atletico Cantalice

Cittaducale

Cittareale

Forano Calcio

Gens Cantalupo

Monte San Giovanni

Montopoli

Piazza Tevere

Real Gavignano Ponzano

Torpedo Rieti

Santa Susanna

Sporting Corvaro

Torri in Sabina

Velinia