Le undici squadre reatine inserite nel girone C di Seconda categoria, ci saranno anche due romane

Venerdì 1 Ottobre 2021, 12:34

RIETI - Dopo l’ufficializzazione da parte del Comitato Regionale Lazio delle partecipanti, ecco i gironi del campionato di Seconda categoria 2021/22, al via il 17 ottobre. Nel girone C impegnate 11 squadre reatine: Atletico Cantalice, Casperia, Centro Italia Micioccoli, Cittareale, Monte San Giovanni, Piazza Tevere, Torpedo Rieti, Santa Susanna, Sporting Corvaro, Torri in Sabina e Velinia. A completare il girone C due squadre della provincia romana: Moricone e Montorio Romano.

Il consiglio direttivo del Cr Lazio, preso atto delle rappresentate difficoltà in ordine al reperimento di impianti sportivi, ha autorizzato, in via eccezionale, alcune partecipanti al campionato di Seconda Categoria a disputare le proprie gare interne nella giornata di sabato: Monte San Giovanni, Torpedo Rieti, Sporting Corvaro sono le società reatine che hanno chiesto l'anticipo.

Ora è atteso il calendario del campionato.

E' in programma anche la Coppa Lazio, partecipazione facoltativa, iscrizioni entro il 10 ottobre.