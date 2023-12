Forano torna al successo: Tor Sapienza battuto 3-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Torna al successo Forano che davanti ai propri tifosi batte 3-1 il Tor Sapienza nella nona giornata del girone D di Seconda categoria.

Dopo il vantaggio iniziale di Turchi, arriva il pareggio degli ospiti con il penalty di De Angelis. Nella ripresa decisiva la doppietta di Bontempi che torna in campo (prima presenza stagionale per lui) e regala il successo ai suoi. Forano sale a 16 punti, agganciando momentaneamente il Flaminio Real al secondo posto.

Il primo tempo

Brivido iniziale per i foranesi con la traversa colpita al 5’ da Colaneri. Ci provano i padroni di casa al 10’ con la punizione di Turchi che termina di poco a lato.

Al 14’ è lo stesso Turchi a sbloccare la gara: Magrini recupera palla, Stanga libera proprio Turchi che di sinistro da fuori area calcia forte, col portiere ospite che non trattiene, e fa 1-0. La squadra di Munzi insiste alla ricerca del raddoppio e sfiora due volte il palo, al 28’ con la conclusione di Stanga e al 32’ con quella di Turchi. Al 36’ arriva però il pareggio degli ospiti: il direttore di gara vede su un calcio d’angolo un fallo di mano in area di Savi e assegna al Tor Sapienza il penalty. Dagli undici metri va De Angelis che spiazza Mancinelli e fa 1-1. Nel recupero, infortunio per Stanga costretto a uscire per un problema al ginocchio sinistro. Migliorati calcia al volo da fuori area, ma il pallone termina sul fondo. Sulla ripartenza, grandissima occasione per gli ospiti con De Angelis e Colaneri, i quali superano il portiere in uscita ma si ostacolano al momento della conclusione.

La ripresa

Comincia come meglio non può il secondo tempo per i padroni di casa con la rete del 2-1 siglata dal neo-entrato Bontempi: il centrocampista foranese, su un cross di Migliorati, aggancia con il destro mandando fuori causa il portiere ospite in uscita e depositando in porta per il raddoppio. Un minuto più tardi, cerca l’immediata risposta il Tor Sapienza con la conclusione di De Angelis ben respinta in angolo da Mancinelli. Al 55’ azione insistita del Forano: punizione di Migliorati parata con i pugni da Rinaldi, si avventa sulla respinta Polidori che calcia due volte trovando in entrambe le occasioni la respinta dell’estremo difensore romano. Al 71’ ancora pericoloso su punizione Forano, questa volta con Turchi che vede il suo tentativo parato in angolo da Rinaldi. All’80’ contropiede orchestrato da Murati che serve in profondità ancora Turchi il quale si allunga e calcia fuori. Passano 4 minuti e Forano riesce a chiudere la gara: lancio di Trippetta per Turchi il quale dalla destra mette il pallone al limite, dove arriva puntuale Bontempi che di destro manda il pallone all’angolino per il definitivo 3-1. Nel finale, da segnalare la respinta di Mancinelli su una punizione di De Angelis.

Le dichiarazioni post-gara

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Oggi era fondamentale tornare alla vittoria. È un periodo complicato, a volte diamo l’impressione di scendere in campo in campo impauriti, poi ci mancano pedine importanti a causa di alcuni infortuni. Oggi non abbiamo fatto una partita eccelsa, ma come ho già detto i tre punti erano importantissimi per il morale e sono contento così. Dobbiamo tornare a giocare con fiducia»

Il tabellino

Forano: Mancinelli, Magrini, Polidori, Colafigli, Savi, Trippetta, Turchi, Tessicini (56’ Antonini D.), Antonini G. (63’ Murati), Migliorati (85’ Kouassi), Stanga (45+2’ Bontempi). A disp. Montefoschi, Bidini, Passerotti, Ratini. All. Munzi

Tor Sapienza: Rinaldi, Latini, Giuggioli, Masciotta, Ginobi, Di Renzo (72’ Marino), Olini, Chiovenda (81’ Caterino), De Angelis, Colaneri (63’ Di Paolo), Santini. A disp. Marsano A., Marsano D. All. Palmucci

Arbitro: Oleh Sergiiovych Senchuk di Tivoli

Marcatori: 14’ Turchi, 46’ e 84’ Bontempi (F), 36’De Angelis rig. (T)

Note: ammoniti Colafigli, Migliorati (F), angoli 2-4, spettatori 250 circa