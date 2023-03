Piazza Tevere espugna Forano 2-0 che recrimina per un'espulsione. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Piazza Tevere espugna il Comunale di Forano battendo i padroni di casa per 2-0 nella terza giornata di ritorno del girone C di Seconda categoria.

Entrambe le reti arrivano nel primo tempo, ad inizio ripresa episodio controverso che lascia i padroni di casa in dieci i quali provano comunque a riprendere la gara senza riuscire ad evitare il ko. Piazza Tevere aggancia così i foranesi al terzo posto a quota 29 centrando il quarto successo consecutivo. I padroni di casa restano invece senza successi nel girone di ritorno.

Il primo tempo

Prima della gara osservato un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime del naufragio di Cutro.

Pressing alto degli ospiti che provano subito a far male: al 2’ tiro di Gabriele Prinicipi da posizione ravvicinata che termina alto sopra la traversa. La reazione dei padroni di casa arriva al 10’ con Donati che mette in mezzo dalla sinistra per Tetto ma il tiro del capitano foranese viene respinto in calcio d’angolo. Infortunio al 19’ nelle file ospiti per Giuliani che è costretto al cambio. Un minuto più tardi grande chance per Piazza Tevere: Davide Principi, in giornata di grazia, serve sulla sinistra Petrongari che prova ad incrociare ma Zanghi è bravo a respingere in uscita. Sul ribaltamento di fronte Bontempi prova a sorprendere la difesa ospite con un tiro al volo da fuori area che però si spegne sul fondo. Al 25’ ci prova Gabriele Principi dalla distanza ma la sua conclusione centrale trova ancora la risposta di Zanghi con i pugni. Al 28’ passa Piazza Tevere: palla in profondità per Oddi il quale sorprende la difesa foranese e di sinistro lascia partire un tiro preciso che bacia il palo interno e si insacca per l’1-0. Al 32’ sfiora il raddoppio la squadra reatina con Davide Principi che si accentra superando due avversari ma il suo tiro di precisione mancino si infrange sulla traversa. La reazione foranese è affidata al 39’ nuovamente alla conclusione da fuori di Bontempi che termina a lato di un soffio. Sessanta secondi dopo ancora Forano al tiro con Antonini che calcia da fuori senza trovare lo specchio della porta difesa da Tulisevi. Al 45’ arriva il raddoppio degli ospiti: azione insistita sulla destra del solito Davide Principi che mette in mezzo dalla linea di fondo trovando l’intervento vincente a centro area di Gabriele Principi per il 2-0.

La ripresa

Poco dopo l’inizio del secondo tempo episodio controverso che vede Davide Principi andare a terra: l’arbitro Zielinski lascia inizialmente proseguire, ma poi Colafigli, probabilmente dice qualcosa al suo avversario e il direttore di gara torna sui suoi passi, sanziona una punizione agli ospiti e ammonisce il giocatore foranese. È il secondo giallo per Colafigli che tra le proteste è costretto ad abbandonare il campo. Al 52’ prova a chiuderla definitivamente Piazza Tevere con la punizione battuta velocemente da Davide Principi per la sovrapposizione sulla sinistra di Barbante ma la conclusione velenosa del laterale reatino trova la base del palo. Forano prova a riaprirla nonostante l’inferiorità numerica al 54’ con Passerotti che va alla conclusione dal limite ma trova il riflesso di Tulisevi il quale respinge con i piedi. La gara è nervosa e spezzettata con molte interruzioni che lasciano poco spazio alle giocate delle due squadre. Al 68’ Oddi prova la conclusione dalla sinistra trovando la pronta ripsosta di Zanghi e Forano sulla ripartenza sfiora la rete con Tetto, il quale con un tocco sopraffino d’esterno cerca un pallonetto che batte sulla traversa a Tulisevi battuto. Al 72’ Migliorati serve il neo-entrato Borriello che in area calcia di prima intenzione trovando la parata in angolo del portiere ospite. All’80’ ancora pericoloso Borriello che si libera per la conclusione dal limite ma la palla termina a lato di poco. All’83’ ci prova Gabriele Principi su punizione per gli ospiti ma la sua conclusione viene mandata sopra la traversa dalla respinta di Zanghi. Forano tenta nei minuti finali di riprendere una gara il cui esito sembra già scritto. Conclusione all’88’ di Di Paolo che non trova lo specchio della porta da fuori area. Gli ultimi minuti seguono il copione di tutto il secondo tempo con gioco poco fluido e tanto nervoso fino al fischio finale.

Le dichiarazioni post-gara

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: «Preferirei non parlare del direttore di gara, le possibilità di riaprire la partita le avevamo e anche in inferiorità l’abbiamo dimostrato. Purtroppo la direzione non è stata all’altezza, non voglio che sia un alibi, così come i tantissimi infortunati e indisponibili».

Emiliano Mastroiaco, tecnico Asd Piazza Tevere: «I ragazzi hanno fatto una grandissima gara nonostante qualche defezione e qualche cambio forzato per problemi lavorativi. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, il passivo poteva essere anche superiore alle due reti. Nella ripresa abbiamo gestito molto bene e così siamo riusciti a portare a casa tre punti da un campo complicatissimo. Ci tengo a complimentarmi con i miei giocatori per lo spirito e la qualità messa in campo».

Il tabellino

Asd Forano Calcio 2020: Zanghi, Magrini, Tessicini (41’ Farinelli), Antonini (80’ Di Paolo), Angeloni, Colafigli, Donati (46’ Coppari), Passerotti (60’ Borriello), Bontempi, Tetto, Migliorati. A disp. Grillini, De Santis, Pelliccione, Pandoli, Boudouma. All. Munzi

Piazza Tevere: Tulisevi, Aloisi, Barbante (62’ Siby), Casciani (46’ Gunnella), Colasanti (69’ Sciamanna), Lorenzini, Principi G. (90’ Micangeli), Giuliani (19’ D’Aquilio), Oddi, Principi D., Petrongari. A disp. Pilati. All. Mastroiaco

Arbitro: Kacper Mikolaj Zielinski di Viterbo

Reti: 28’ Oddi, 45’ Principi G.

Note: espulso al 47’ Colafigli per doppia ammonizione; ammoniti: Antonini, Angeloni (F), Casciani, Petrongari, Siby (P); angoli 4-3, spettatori 200 circa