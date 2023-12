Forano infila la cinquina e si riavvicina al vertice: Civitellese ko 3-5. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Forano chiude alla grande il 2023 battendo in rimonta la Comunale Civitellese nel recupero della decima giornata del girone D di Seconda categoria dopo una gara pazza e ai limiti dell’incredibile.

I Foranesi, sotto di due reti dopo un quarto d’ora, sono costretti a rincorrere per tutta la partita. Pareggiano con la doppietta di Volponi ma a dieci minuti dalla fine vanno nuovamente sotto. Nel finale succede di tutto: Migliorati pareggia, Uduh la ribalta e nel recupero ancora una volta Migliorati chiude la pratica con il definitivo 5-3. Forano conquista tre punti d’oro che gli permettono di tornare a meno 6 dalla capolista Sempione, restando con una gara in meno rispetto ai romani.

Il primo tempo

Gara subito in salita per i foranesi che al 5’ vanno sotto sua distrazione difensiva che Di Santo sfrutta anticipando tutti e mettendo in testa il pallone del vantaggio Civitellese. Padroni di casa avanti di due gol al 15’ col gol di testa su corner di Vizzari. La reazione foranese arriva al 21’ con la rete di Volponi, bravo ad anticipare di testa il portiere dei padroni di casa su assist di Tessicini.

Gli ospiti insistono creando pericoli: intorno alla mezz’ora due volte al tiro Volponi, prima su punizione e poi da fuori area con Ferilli in presa. Al 40’ ci prova Uduh col sinistro da fuori alto sopra la traversa. Sul finale alta chance per Volponi, che controlla bene in area e calcia sul primo palo ma la palla sfila sul fondo.

La ripresa

Dopo una pronta risposta di Montefoschi su un tentativo ad inizio ripresa di Vizzari, Forano continua a creare occasioni a caccia del pari. Al 55’ su un angolo di Migliorati, Savi stacca di testa mandando alto da ottima posizione. Al 62’ arriva il 2-2: cross dalla destra di Uduh e controllo sulla sinistra di Volponi, il quale si accentra e pesca l’angolo lontano con uno splendido tiro a giro che vale il pareggio. I foranesi insistono e al 69’ hanno una doppia clamorosa occasione che non si concretizza: bella respinta di Ferilli sul sinistro di Turchi, Uduh è il più lesto di tutti e ribatte a botta sicura trovando però un riflesso clamoroso dell’estremo difensore dei padroni di casa. All’80’ però è la Comunale Civitellese a passare nuovamente in vantaggio: punizione di Spacone, Demofonte prende il tempo e colpisce di testa anticipando la retroguardia ospite e insacca per il 3-2. Forano non si scoraggia e continua a premere sulla difesa dei padroni di casa, fino a quando all’87’ non riesce a sfondare per la nuova parità: punizione del neo-entrato Antonini, deviazione che favorisce Migliorati bravo a farsi trovare pronto e a ribadire in rete da due passi per il 3-3. Nei minuti finali Forano ci crede e vuole ribaltare la gara: cento secondi dopo il pareggio, Uduh riceve sulla sinistra, si accentra e col mancino lascia partire un tiro preciso che si infila all’angolino per il 4-3 e fa impazzire di gioia la nutrita tifoseria foranese giunta a Civitella San Paolo. Nel recupero su una ripartenza Turchi si impossessa del pallone, resiste a un difensore e supera il portiere in uscita che va dritto sull’uomo: per il direttore di gara è calcio di rigore e cartellino rosso. Le vibranti proteste portano l’arbitro ad espellere, oltre all’autore del fallo il portiere Ferilli, il difensore Peretti: così la Civitellese chiude in nove uomini. Dal dischetto va capitan Migliorati che vede il suo tentativo respinto dal secondo portiere Nobili ma sulla ribattuta è lo stesso Migliorati a ribadire in rete per il definitivo 5-3.

Le dichiarazioni post-gara

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Una vittoria importantissima. Vincere su questo campo non è scontato, fino ad oggi nessuno ci era riuscito. È stata la gara che mi aspettavo, complicata sotto diversi punti di vista, ma la reazione della squadra c’è stata e il risultato è giusto. Dobbiamo necessariamente essere più attenti in difesa. La squadra è cresciuta nella gara, ci siamo inquadrati e conquistato tre punti che ci aiutano parecchio. Dovevamo ritrovare continuità dopo un periodo non semplice a livello di risultati»

Il tabellino

Comunale Civitellese: Ferilli, Genovesi (90+2’ Nobili), Verlicchi (75’ Sapuppo), Demofonte, Peretti, Vernile (52’ Felici), Spacone, Vizzari, Russo, Di Santo (65’ Pompei), Gullotto. A disp. Mastrogiacomo, Gentili, Galeone, Ferrari, Coccia. All. Verticchio

Forano: Montefoschi, Magrini, Savi, Angeloni, Bidini (85’ Murati), Colafigli, Volponi, Uduh, Turchi, Migliorati, Tessicini (73’ Antonini D.). A disp. Manicnelli, Di Paolo, Liturri, Antonini A., Kouassi, Petrucci. All. Munzi

Arbitro: Andrea Rizzo di Rieti

Marcatori: 5’ Di Santo, 15’ Vizzari, 80’ Demofonte (C), 21’ e 62’ Volponi, 87’ e 90+2’ Migliorati, 89’ Uduh (F)

Note: espulsi al 90’ Ferilli e Peretti (C), ammoniti Guillotto, Russo (C), Uduh, Migliorati (F) angoli 5-3