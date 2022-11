Forano batte l'Atletico Cantalice 2-0 e rimane in vetta. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vittoria importantissima per Forano che mantiene la vetta del girone C di Seconda categoria. Al Comunale finisce 2-0 per i padroni di casa contro un Atletico Cantalice ben messo in campo che cade per la prima volta in stagione.

Alla sesta giornata Forano si trova così in testa con 15 punti, a più 2 su Gavignano, che deve però terminare la gara sospesa contro Montopoli, su Cittaducale e su Cantalupo. Cantalice resta a 4 punti.

Il primo tempo

Gara molto tattica nelle battute iniziali e alta densità in mezzo al campo. Al 14’ ci provano gli ospiti con il tiro in area di Miniucchi respinto da Favetta in angolo. Prova a farsi vedere in avanti Forano al 22’ con un’imbucata di Magrini che arriva sul pallone in scivolata ma D’Arcangelo riesce a deviare. Al 25’ ancora Forano con un calcio d’angolo battuto da Migliorati sul secondo palo dove è appostato Passerotti che colpisce di testa a lato. Sul ribaltamento di fronte ci prova Gregori che si accentra e calcia dal limite ma il suo destro si spegne sul fondo. Forano prova a superare il presssing di una Cantalice ben messa in campo ma non riesce a creare pericoli.

La ripresa

Inizio decisamente migliore dei padroni di casa che al rientro in campo alzano il baricentro. Al 50’ punizione dalla sinistra di Migliorati che impegna D’Arcangelo alla deviazione con la palla che finisce sulla traversa. Insiste Forano che la 61’ riesce a trovare il vantaggio: Migliorati serve d’esterno Mandosi con un gran filtrante, l’attaccante foranese entra in area difendendo bene palla e allungandosi da posizione defilata anticipa l’uscita del portiere avversario e fa 1-0. Cantalice prova a riprendere campo ma non crea grossi pericoli ai padroni di casa. Al 78’ tiro dalla distanza di Rinaldi deviato da un difensore che sfila a lato. Ospiti che si riversano in avanti, mentre Forano si difende compatta e prova a ripartire in contropiede. Al 90’ arriva il raddoppio proprio su un ribaltamento di fronte dei padroni di casa: Migliorati lancia Mandosi sulla destra, l’attaccante entra in area e nel tentativo di servire Tetto trova la sfortunata deviazione di Dionisi che insacca nella propria porta chiudendo di fatto la gara con il 2-0 definitivo per Forano.

Le dichiarazioni post gara

Stefano Munzi, tecnico Asd Forano Calcio 2020: «Vittoria importante contro un’ottima squadra, ben messa in campo, che ci ha creato tante difficoltà nella manovra e che non ci ha permesso di essere fluidi a centrocampo. Siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni nella ripresa dove siamo entrati in campo decisamente meglio. Terza vittoria consecutiva e testa della classifica ma non abbiamo ancora fatto nulla, dobbiamo rimanere con i piedi per terra».

Andrea Rogai, tecnico Asd Atletico Cantalice: «Partita tutto sommato equilibrata. Alla fine è stata decisa da un episodio. Loro sono stati bravi a sfruttare una nostra indecisione e ci hanno punito».

Il tabellino

Asd Forano Calcio 2020: Favetta, Magrini, Tessicini (58’ Bidini), Colafigli, Quintaie, Colangeli, Migliorati, Bontempi (88’ Tetto), Borriello (80’ Coppari), Mocci (67’ Di Paolo), Passerotti (44’ Mandosi). A disp. Grillini, Boudouma, Lorenzetti, De Santis. All. Munzi

Asd Atletico Cantalice: D’Arcangelo, Dionisi, Patacchiola, Panfilo (77’ Angelucci), Cresta, D’Ippolito, Piergallini, Ciogli, Miniucchi (70’ Rinaldi), Caperna, Gregori (70’ Provaroni). A disp. Palma, Beccarini, Castrogiovanni, Cervelli, Dante, Gregori, Milani. All. Rogai

Arbitro: Simone Mellaro di Roma 1

Marcatori: 61’ Mandosi, 90’ Dionisi (autogol)

Note. Ammoniti: Panfilo, Miniucchi (C). Angoli 2-2. Spettatori 150 circa