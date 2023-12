Seconda: la soddisfazione di Sporting Corvaro, Borgorose, Poggio Bustone, Atl. Cantalice e Velinia. I commenti

RIETI - Sorprese e conferme nell’undicesima giornata del campionato di Seconda categoria. i protagonisti commentano così l’ultimo turno del 2023 che ha visto cadere per la prima volta in stagione la capolista del girone C Montopoli, sconfitta a Rivodutri contro Poggio Bustone. Bene lo Sporting Corvaro che con il successo esterno contro Monte San Giovanni, guadagna il terzo posto. Frena Piazza Tevere che deve accontentarsi del 2-2 sul campo di Alto Lazio. Poker per Atletico Cantalice e Borgorose contro Torri e Torpedo. Sorride finalmente il Velinia che batte la Gens Cantalupo. Forano torna al successo e si porta al secondo posto del girone D.



Risultati, marcatori e commenti (XI giornata)

Girone C

Alto Lazio – Piazza Tevere 2-2

Bucci, Bucci (AL), Behdjeti, Labonia (PT)



Piazza Tevere perde terreno con il pareggio sul campo di Alto Lazio. Il 2-2 finale lascia l’amaro in bocca ai reatini che rimontano ma non riescono a chiudere la gara. Ne approfitta la squadra di mister Bucci che in casa si conferma una squadra difficile da superare. Scala al quarto posto Piazza Tevere (21 punti), Alto Lazio sale a quota 15.



Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «Gara bella nonostante il freddo e le condizioni ambientali proibitive. Abbiamo incontrato una squadra ben organizzata che sarà tra le protagoniste di questo campionato. Nel primo tempo meglio noi ma continuiamo a non concretizzare le occasioni da gol, siamo fatti così per caratteristiche. Nella ripresa meglio loro, siamo stati bravi a crederci e a pareggiare nel finale. Siamo arrivati un po’ corti al finale di questa prima parte di campionato, spero di poter lavorare meglio soprattutto dal punto di vista numerico in questo mese così da migliorare anche la tenuta fisica. Dobbiamo anche recuperare alcuni elementi, come Pica che per noi è stato fondamentale, sarebbe come un acquisto di gennaio. Bisogna lavorare, impegnarci e portare avanti al meglio questo anno di transizione. Giocare con giovani titolari ci permette di far crescere tutti i ragazzi, certo, con un po’ di esperienza e malizia in più saremmo con più punti in classifica, ma le nostre caratteristiche sono queste, il futuro sarà roseo».



Emiliano Mastroiaco, allenatore Piazza Tevere: «Abbiamo approcciato decisamente male la partita soffrendo nel primo tempo la qualità della squadra avversaria. Nel secondo tempo pur rientrando meglio in campo siamo passati in svantaggio ma abbiamo avuto la determinazione per ribaltare il risultato ed andare sul 2 – 1; purtroppo però non siamo stati sufficientemente cinici per chiudere la partita ed abbiamo subito il pareggio al novantesimo. Dispiace non aver conseguito la vittoria soprattutto perché ancora una volta paghiamo mancanza di attenzione nei momenti chiave della partita».



Monte San Giovanni – Sporting Corvaro 0-1

Leonardi M.



Vittoria esterna di misura per lo Sporting Corvaro sul campo del Monte San Giovanni. L’1-0, pesante per la classifica, nasce dalla punizione di Leonardi a dieci minuti dal termine e consegna agli ospiti i tre punti e la terza posizione.



Fabio Bianchetti, allenatore Monte San Giovanni: «Partita equilibrata, giocata soprattutto a centrocampo, con nessuna occasione da rete da entrambi le parti. Purtroppo un episodio sfavorevole a 10 minuti dal termine ci ha condannato alla immeritata sconfitta: su una punizione da 25 metri il nostro bravo portiere De Angelis ha subito un infortunio al ginocchio nello stacco da terra che non gli ha permesso di prendere la palla con estrema facilità. Purtroppo in questa stagione ci va tutto storto, dall'inizio del campionato abbiamo avuto 7/8 infortuni molto seri. Colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti colleghi mister e alle rispettive società».



Luca Franchi, capitano Sporting Corvaro: «Partita abbastanza ruvida e spezzettata, come previsto, con molti falli, interruzioni e soprattutto condizionata dal vento forte che non ha permesso alle squadre di esprimere il proprio gioco. Soprattutto per noi queste condizioni ci hanno messo un po' in difficoltà sulla costruzione dell'azione e siamo riusciti a sbloccarla grazie ad una splendida punizione da 30 metri di Leonardi Matteo, uno dei nostri giovani che ogni giorno si mettono a disposizione e piano piano stanno diventando una parte integrante importante della squadra. Questa vittoria, per come è arrivata, è un ulteriore step di crescita. Adesso ci godiamo le vacanze dopo un anno fatto di vittorie, ma anche sofferenze e sacrifici per tutti, per poi ripartire più concentrati di prima. Non siamo ipocriti, guardiamo la classifica ma non perdiamo la nostra umiltà e il rispetto di tutti. Buone feste a tutti».



Poggio Bustone – Montopoli 1-0

Santoprete



Cade la capolista Montopoli al Micheli di Rivodutri contro un Poggio Bustone in forma strepitosa. La rete decisiva del match nasce dall’azione travolgente di Mostarda che serve Santoprete per l’1-0 decisivo. Terzo successo in fila per mister Pezzotti sulla panchina dei neroverdi, primo stop per i montopolesi che restano comunque in testa al girone C.

Maurizio Rubimarca, vicepresidente Poggio Bustone: «Prestazione eccellente, con tante occasioni create, e sprecate, nel primo tempo, tra cui un rigore che si è infranto sulla traversa. La mano del mister Pezzotti e l’apporto dei nuovi arrivati stanno dando i loro frutti e nella ripresa siamo riusciti a trovare la via della rete. Da quando è arrivato Pezzotti sulla nostra panchina il rendimento è perfetto con tre vittorie su tre gare, vedremo dove riusciremo ad arrivare. Vanno fatti i complimenti a Montopoli, ha dimostrato al di là del risultato il perché sia prima in classifica».



Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Partita brutta, su un campo che ci ha limitato tecnicamente.

Loro hanno sfruttato bene il loro gioco che ci ha messo parecchio in difficoltà, non siamo stati in grado di agire con contromisure. Non abbiamo sfruttato un paio di occasioni e nel finale ci siamo sbilanciati e abbiamo subito gol in contropiede. C’è rammarico, ci sarebbe piaciuto chiudere bene il 2023, a questo punto dobbiamo lavorare per cominciare al meglio il 2024».



Borgorose – Torpedo Rieti 4-1

Di Giuseppe, Di Giuseppe, Romani, Ottaviani (B), Basilici (T)



Secondo successo consecutivo per la matricola Borgorose che supera 4-1 la Torpedo Rieti. Chiude l’anno nel migliore dei modi la squadra di mister Ciaprini che si porta con questo successo a quota 20 punti, accorciando sulle prime della classe. La Torpedo resta ferma a 4 punti.

Andrea Polidoro, capitano Borgorose: «Inizio facendo i complimenti a tutti i miei compagni, dirigenza compresa e come sempre ai nostri tifosi perche è stato un inizio di stagione spettacolare, che non mi sarei mai aspettato ad agosto. La gara è iniziata in modo molto equilibrato, il primo tempo si è chiuso 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Di Giuseppe. Nella ripresa siamo entrati con un'altra mentalità, con concentrazione abbiamo subito portato il risultato sullo 2-0 con Romani e poi l’abbiamo chiusa prima con la doppietta di Di Giuseppe e dopo con Ottaviani. Nel finale ci siamo un pó rilassati e abbiamo preso il gol del 4 a 1. Abbiamo chiuso l’anno in bellezza e sono orgoglioso della mia squadra, colgo l’occasione per augurare buone feste a tutti».



Mirko Nobili, dirigente Torpedo Rieti: «Una partita in cui potevamo sicuramente fare di più. La nostra è una squadra con tanti buoni giocatori che stanno esprimendo il loro potenziale solo a sprazzi. Con il lavoro del mister e della società vogliamo ripartire. Sono arrivati nuovi acquisti ma quello che è importante è dare tutto per la gloriosa maglia della Torpedo che da più di 40 anni onora i campi di calcio reatino».



Atletico Cantalice – Torri in Sabina 4-2

Beccarini, Gregori, Gregori, Angelucci (AC), Simoncelli, Recchia (T)

Vittoria in rimonta importante per l’Atletico Cantalice contro il Torri in Sabina. Gli ospiti vanno avanti sul 2-0 ad inizio ripresa e restano aggrappati al vantaggio grazie agli interventi dell’estremo difensore Bernabucci che fa il possibile ma deve cedere alla distanza alle offensive dell’Atletico. Cantalice sale così a 18 punti e mette pressione alle prime in classifica.



Riccardo Di Battista, dirigente Atletico Cantalice: «È stata una partita che si è messa subito male, siamo andati in svantaggio di due reti e nonostante le tante occasioni create non si riusciva a trovare il gol. Bravi i ragazzi che sono rimasti concentrati e ci hanno creduto fino alla fine riuscendo a ribaltare il risultato a quindici minuti dalla fine».



Antonio Sartori, dirigente Torri in Sabina: «Avanti di due reti, siamo crollati fisicamente poi non riuscendo più a contenere i loro attacchi. Il nostro portiere Matteo Bernabucci ha retto il risultato fino a metà secondo tempo con parate strepitose. Dopo essersi sbloccati Cantalice ha trovato la via della rete con più fiducia. Nulla da recriminare ai ragazzi, i limiti che abbiamo li conosciamo, abbiamo fatto il possibile».



Velinia – Gens Cantalupo 2-0

Prela, Graziani



Muove finalmente la classifica il Velinia che supera la Gens Cantalupo nello scontro salvezza del Vailati. Prela e Graziani decidono la gara e regalano i primi punti stagionali ai padroni di casa che accorciano sulla Torpedo Rieti. Cantalupo non esce dalla crisi di risultati e resta a 0.



Enrico Graziani, capitano Velinia: «Prima vittoria in casa per noi, siamo soddisfatti per aver meritato i primi 3 punti di questa stagione. Affrontavamo una delle dirette avversarie per la salvezza. Abbiamo approcciato la gara con la giusta concentrazione e determinazione e alla fine il risultato è stato giusto. Partita corretta da entrambe le parti e come ultimo volevo ringraziare i miei compagni di squadra che hanno voluto fortemente portare a casa il risultato».



Riposa: Santa Susanna



Girone D

Forano – Vittoria Roma 2-0

Bontempi, Bontempi



Secondo successo casalingo consecutivo per Forano che si rilancia grazie alla vittoria contro il Vittoria Roma. Decide un’altra doppietta di Bontempi. I foranesi superano in classifica Bravetta e si portano al secondo posto, aspettando il recupero del 23 dicembre contro la Comunale Civitellese.



Stefano Munzi, allenatore Forano: «Partita abbastanza complicata, loro sono venuti per provare strappare un risultato utile e chiudendosi bene ci hanno messo qualche difficoltà. A parte una chance per il pareggio, abbiamo concesso poco. Gara tattica, a ritmi molto bassi, noi con diverse assenze ma abbiamo fatto il nostro. Ora ci aspetta il recupero contro la Civitellese, un gara non semplice ma noi metteremo tutto quello che abbiamo in campo per chiudere bene l’anno».



Classifica Girone C

Montopoli 25

Santa Susanna 23

Sporting Corvaro 22

Piazza Tevere 21

Borgorose 20

Atletico Cantalice 18

Alto Lazio 15

Poggio Bustone 14

Monte San Giovanni 11

Torri in Sabina 10

Torpedo Rieti 4

Velinia 3

Gens Cantalupo 0

*Piazza Tevere e Alto Lazio con una gara in più