Gens Cantalupo torna al successo dopo 2 mesi: Cittaducale ko 3-2. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Torna alla vittoria la Gens Cantalupo che al Tempesta batte Cittaducale per 3-2 nella dodicesima giornata del girone C di Seconda categoria. Partita ricca di emozioni con 5 reti e 3 calci di rigore. Cantalupo, che non vinceva dal 27 novembre e veniva da cinque sconfitte consecutive, si porta al nono posto con 16 punti, a meno 1 proprio da Cittaducale.

Il primo tempo

Partita che comincia con mezz’ora di ritardo a causa di alcuni rami che invadevano il terreno di gioco e che l’arbitro ha fatto rimuovere prima del fischio d’inizio.

Cittaducale parte con piede sull’acceleratore e al 6’ si porta subito in vantaggio: azione personale sulla sinistra di Pirri che supera due avversari e serve a centro area Mancini, bravo di prima intenzione a segnare di sinistro l’1-0 Cittaducale. Un giro di lancette e arriva però il pareggio dei padroni di casa: punizione battuta da Tranquilli, controllo di Giuliani che serve Zuccari il quale di punta spedisce il pallone all’angolino per l’1-1. Cittaducale si ributta subito in avanti e crea palle gol a ripetizione. Al 10’ conclusione dal limite di Kume, parata in due tempi da Cipriano. Al 12’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Tranquilli trattiene Papo in area e per l’arbitro Ruffelli non ci sono dubbi: calcio di rigore per Cittaducale e giallo per il centrocampista della Gens. Dagli undici metri va Pirri che spiazza Cipriano ma colpisce il palo alla destra del portiere. Al 18’ ancora Pirri pericoloso con un destro al volo dal limite che sfiora il palo. Un minuto dopo occasione per Ferretti che di testa manda a lato di un soffio. Al 26’ la Gens prova a far male in ripartenza: Tranquilli serve in profondità Ohuo che protegge palla, supera il portiere ma con la porta praticamente sguarnita calcia addosso a Trippa. Al 31’ uno-due al limite tra Mancini e Pirri con quest’ultimo che va al tiro ma Cipriano respinge. Dopo cinque minuti ci riprova il solito Pirri che prova a piazzare da dentro l’area ma Cipriano è bravo a distendersi e bloccare.

La ripresa

Dopo 10 minuti ci provano ancora gli ospiti con Mancini su punizione ma la palla finisce alta sopra la traversa. Al 60’ grande scambio al limite tra Corinaldesi e Ohuo con quest’ultimo che si libera in area di rigore e serve in mezzo proprio Corinaldesi il quale segna il gol del vantaggio della Gens: è 2-1. Passano 5 minuti e su una punizione battuta da Sagoleo, interviene Sabbatini deviando la palla con la mano: il direttore di gara sanziona così un altro penalty, questa volta per i padroni di casa. Dal dischetto va Corinaldesi che spiazza Degano e segna il 3-1 e la sua doppietta personale. Cittaducale sembra aver perso la bussola ma prova comunque a reagire. Al 70’ Iannarella atterra Ferretti in area e l’arbitro Ruffelli assegna il terzo rigore di giornata. Dopo l’errore del primo tempo, si incarica della battuta nuovamente Pirri che si riscatta mandando la palla all’angolino per accorciare le distanze: 3-2. Cantalupo nei minuti finali prova a difendersi e a ripartire in contropiede. Al 78’ va vicino al gol del 4-2 Ohuo che servito in profondità prova la conclusione dal limite ma il pallone finisce a lato di poco. All’80’ ancora Gens pericolosa con la punizione di Tranquilli che sfiora il palo. Tenta l’assedio finale Cittaducale. All’84’ Emanuele Pandolfi prova la conclusione da fuori ma il suo tiro viene bloccato da Cipriano. Il portiere di Cantalupo si rende nuovamente protagonista all’88’ quando salva il risultato con un grandissimo riflesso sulla conclusione ravvicinata di Tiberti. Nel finale, Tranquilli prende un secondo giallo dopo aver discusso animatamente con un avversario e dopo il fischio finale tanto nervosismo che porta il direttore di gara ad estrarre altri cartellini per placare gli animi.

Le dichiarazioni post gara

Fabrizio Lattanzi, allenatore Asd Gens Cantalupo: «Sono contentissimo della vittoria di oggi. Finalmente torniamo a muovere la classifica dopo cinque sconfitte consecutive, ci voleva una prestazione del genere. Ho fatto i complimenti a tutti i miei ragazzi perché nonostante le difficoltà e le numerosissime assenze sono riusciti a giocare da vera squadra. Siamo stati bravi nel giocare palla a terra e vedendo l’andamento della gara posso dire che è stata una vittoria meritatissima».

Claudio Ranalli, allenatore Asd Cittaducale: «Partita dalle due facce: nel primo tempo siamo riusciti a creare molto, però senza sfruttare le occasioni. Nel secondo tempo non siamo poi più riusciti a giocare come nostro solito. La dura legge del gol ci ha puniti e siamo andati sotto 1-3. Nel finale abbiamo provato a recuperare ma eravamo poco lucidi».

Il tabellino

Asd Gens Cantalupo: Cipriano, Iannarella, Zuccari, Evangelisti, Pitotti S., Giuliani (86’ Bonifazi), Sabatino (60’ Sagoleo), Tranquilli, Corinaldesi Fr., Di Francesco (84’ Di Curzio), Ohuo. A disp. Pieroncini, Corinaldesi Fe., Pitotti M. All. Lattanzi

Asd Cittaducale: Degano, Lorenzoni, Pandolfi E., Trippa (68’ Tiberti), Ferretti (75’ D’Amelia), Kume (38’ Sabli), Sabbatini, Beccarini, Mancini (72’ Fiocco), Papo (80’ Pandolfi A.), Pirri. A disp. Egidi, Murador, Monaco, Rinaldi. All. Ranalli

Arbitro: Andrea Ruffelli di Roma 2

Reti: 6’ Mancini, 70’ Pirri rig. (CIT), 7’ Zuccari, 60’ Corinaldesi Fr., 65’ Corinaldesi Fr. Rig. (GEN)

Note: espulso al 90’ Tranquilli per doppia ammonizione. Ammoniti: Giuliani (Ca), Sabbatini, Sabli (Ci). Angoli 0-5, spettatori 70 circa.