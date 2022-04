Rieti beffato: due volte avanti, si fa riprendere dallo Scandicci che sigla il 2-2 al 92'

RIETI - Beffa finale per il Rieti, che a Scandicci si vede sfuggire la seconda vittoria consecutiva e il -2 dalla salvezza diretta, proprio in pieno recupero. Finisce 2-2 al comunale "Turri", con la formazione amarantoceleste brava a tenere testa ai toscani e trovare il primo vantaggio alla fine del primo tempo Coulibaly. Nella ripresa almeno un paio d'occasioni per chiuderla, con Tortolano e Vari sugli scudi, ma all'83' arriva il primo pareggio dello Scandicci con Pierangioli. Ma nonostante il colpo subìto, il Rieti non demorde e all'87' mette di nuovo la testa avanti con Tortolano su rigore (2-1). Un gol prezioso, che non basta però per sbancare Scandicci, perché al 92' in mischia arriva la rete del definitivo 2-2 che ricaccia la formazione di Boccolini al terz'ultimo posto, ma sempre a -4 dalla salvezza, complici i risultati provenienti dagli altri campi.