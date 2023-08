Forano chiude la campagna acquisti: ingaggiato l'attaccante Fabio Giuliani. «Obiettivi importanti»

RIETI - Si chiude la grande campagna acquisti dell’Asd Forano Calcio 2020. La società sabina si è attrezzata in vista della prossima stagione di Seconda categoria con molti innesti importanti e di categoria. Si aggiunge ad una lista già lunghissima di nomi l’ultimo arrivato Fabio Giuliani, attaccante vincitore del girone B di Seconda categoria dello scorso anno con la maglia della Pro Fiano. Giuliani, fortemente voluto dal nuovo Ds Mario Carbonara, è solo l’ultimo dei tantissimi nuovi volti dell’ambiziosa squadra sabina che punta al grande salto in Prima categoria. La squadra la prossima settimana si ritroverà al campo di allenamento per cominciare la preparazione in vista dell'inizio del campionato del 15 ottobre. Prende così forma la rosa della stagione 2023/24 che sarà allenata dal confermato mister Stefano Munzi.

Il ds Mario Carbonara

A presentare la squadra e le ambizioni è il nuovo ds Mario Carbonara, arrivato al Forano con idee chiare: «In primis sono veramente felice ed orgoglioso di far parte di questa società – dice Carbonara - abbiamo lavorato duramente con il mister e con la società attrezzando la squadra per raggiungere degli obiettivi importanti.

Abbiamo preso giocatori di categorie superiori come Trippetta e Polidori, giocatori che hanno vinto campionati lo scorso anno come Turchi, Cerquetani e Giuliani, un portiere affidabile come Mancinelli, puntando anche sui giovani del posto, molti provenienti dall’Accademia Calcio Sabina con cui abbiamo un ottimo rapporto e che ringraziamo. Abbiamo infine creato una nuova palestra da mettere a disposizione dei nostri giocatori. L’obiettivo è sicuramente quello di migliorare la posizione dello scorso anno, ma io ho scelto questa società perché credo fortemente che si possa fare anche il salto di categoria. Ringrazio personalmente la società che mi ha dato carta bianca e la possibilità di operare al meglio per ritoccare e migliorare la rosa».