Poggio Mirteto non va oltre lo 0-0 contro il Real San Basilio. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Non va oltre lo 0 a 0 al Valletonda il Poggio Mirterto che, reduce da due vittorie consecutive, non sfonda il muro difensivo del San Basilio nella decima di andata del girone B del campionato di calcio di Promozione.

Mister Domenici (in tribuna per squalifica sostituito dal vice Luca Maccia) opera un turnover iniziale in vista del ritorno di Coppa mercoledì prossimo a Poggio Mirteto contro la Sorianese e le sostituzioni in avvio di ripresa, malgrado alzino il peso offensivo della squadra che crea diverse occasioni da rete, non sono sufficienti per portare a casa la vittoria. I mirtensi salgono a 15 punti in classifica in attesa del turno di riposo domenica prossima mentre il San Basilio va a quota 11 punti.

Il primo tempo

Dopo 13 minuti il portiere dei padroni di casa Valeriano Sechi che sostituiva Valerio Luciani (in tribuna) si fa male in una uscita ed è costretto a lasciare il terreno di gioco sostituito da quello che di fatto è il terzo portiere dei mirtensi il giovanissimo Massimiliano Sanesi.

Il primo squillo dei padroni di casa è al 20’ con Pileri dalla destra che calcia da pochi passi ma il portiere ospite Paganacci chiude l’angolo e devia in angolo. Dopo 5 minuti ci prova Ciaccio dal limite ma il suo tiro è preda di Paganucci. Al 35 è Marcelli sempre per i padroni di casa che di testa indirizza sotto la traversa ma l’estremo difensore ospite devia in bello stile alzando la palla in angolo. Sul successivo corner è Papi che impegna ancora Paganucci. Al 45’ si rende pericoloso il San Basilio con un batti e ribatti in area sbrogliato alla fine da una doppia respinta dei difensori di casa.

La ripresa

Il secondo tempo inizia con una girandola di sostituzioni per i mirtensi che buttano nella mischia Mamarang, Mirko Luciani e Rodolfi. Al primo minuto è Kevin Paoloni che dal limite manda alto. Stessa sorte qualche minuto più tardi per il colpo di testa di Marcelli. Al 20’ della ripresa il centravanti mirtense ha sui piedi la palla per portare in vantaggio i suoi: splendida azione sulla sinistra con Ciaccio che premia l’inserimento in area di Rodolfi il quale traversa per Marcelli che calcia a botta sicura, il pallone supera il portiere ma sulla linea Di Gennaro riesce miracolosamente a respingere. Sul ribaltamento di fronte è il portiere Sanesi che esce di pugno in tuffo riuscendo a sbrogliare una situazione che si stava facendo complicata. Cinque minuti dopo Tiberi per il San Basilio manda alto di testa mentre un minuto dopo De Simone per i padroni di casa calcia ma la palla è ancora preda di Paganucci. Al 77’ occasione per gli ospiti con Perni che dal limite lascia partire un sinistro indirizzato all’angolo alto della porta difesa da Sanesi il quale si lancia in tuffo deviando in angolo tra gli applausi del Valletonda. Due minuti dopo è Papi per i padroni di casa che di testa esalta i riflessi di Paganucci il quale con un colpo di reni riesce a deviare la palla sopra la traversa. All’80’ è Marcelli che non approfitta di un errato disimpegno della difesa ospite calciando a tu per tu con Paganucci in uscita, ma il portiere riesce a ribattere. Nei minuti di recupero Poggio Mirteto tenta il tutto per tutto riversandosi nella metà campo ospite ma il San Basilio fa buona guardia e porta a casa lo 0-0.

Le dichiarazioni

Luca Maccia allenatore Asd Poggio Mirteto Calcio: «Una buona gara da parte della squadra che ha giocato e creato diverse situazioni pericolose e occasioni da rete. E’ mancato solo il gol e questo dispiace un po’ perché i ragazzi lo avrebbero meritato. Abbiamo fatto un po’ di turnover in vista dell’importante gara di Coppa di mercoledì ma tutti hanno giocato e con i cambi nella ripresa abbiamo alzato ulteriormente il livello, ma purtroppo non è bastato. Non abbiamo concesso quasi nulla al San Basilio a parte un tiro veramente pericoloso ben parato dal nostro portiere. Un pizzico di rammarico ma nel calcio ci sta a volte che giochi, crei, ma non riesci a concretizzare come vorresti».

Il tabellino

Poggio Mirteto: Sechi (13’ Sanesi), Morelli, Petroni (46’ Rodolfi), Miconi (46’ Mamarang), De Simone, Papi, Paoloni, Avenali (85’ Thau), Marcelli, Ciaccio, Pileri (Luciani). A disp. Colamedici, De Angelis, Galletti, Ceccarelli. All. Maccia

Real San Basilio: Paganucci, Felli, Galia (60’ Di Gennaro), Cerbara, Tiberi, Delle Monache, Tucci, Perni, Chesne (81’ Mele), Mariani (73’ Attini), Del Mastro. A disp. Rieppi, Ceccarini, Nicoletti. All. Calizza

Arbitro: Dennis Marchetti di Ciampino

Note: ammoniti De Simone, Morelli (PM), Mariani, Del Mastro (SB), angoli 4-3, spettatori 300 circa