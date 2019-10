IL MATCH

IL TABELLINO

Passo Corese

Zena Montecelio

Arbitro

Reti

Note

RIETI - In una mattinata grigia e dalla temperatura rigida il Passo Corese trova la seconda vittoria (1-0) nella settima giornata del campioanto di Promozione. Incontro che si effettua a porte chiuse al Lepriano di Capena (impianto Amerigo Di Tommaso ancora inutilizzabile a causa dei lavori). Il Passo Corese trova la vittoria contro la novità del girone Zena Montecelio. Alla vigilia il mister bianconero invita i suoi a mantenere alta la concentrazione per provare a portare a casa i tre punti che servono per dare morale e rilanciarsi in una classifica che si stava facendo ostica e insidiosa. Sembrano essere state ascoltate e interpretate alla perfezione le parole del tecnico perché il Passo Corese gioca un'ottima gara e ottiene la vittoria grazie alla rete dell'esterno sinistro Stefano Italiano.Partita che inizia in modo lento con le due squadre che si studiano ma al 5' una punizione del Passo Corese calciata da Barbetti scalda le mani al portiere dello Zena Montecelio. Al 10' del primo tempo primo affondo del Passo Corese con Italiano che parte largo dalla sinistra dribla il suo diretto avversario e mette un ottimo cross basso in mezzo dove il giovane attaccante Bernardi si avventa ma il suo tiro viene smorzato dal difensore e finisce tra le braccia di Colasanti. Si deve aspettare il 44' per vedere un'altra azione pericolosa sempre dei bianconeri con un imbuccata per Bernardi che calcia da fuori area ma manda il pallone largo sulla destra del portiere avversario.Ad inizio ripresa il Passo Corese comincia con il piglio giusto grazie ad una percussione di Italiano che si accentra da sinistra driblando due uomini, conclude da fuori area centrando il palo con la palla che carambola sui piedi del compagno di squadra Ceccarelli, ma a portiere battuto il numero dieci non riesce a tenere basso il pallone che finisce sopra la traversa di poco. La partita si sblocca al 17' grazie al recupero di un pallone sporco a centrocampo di Caprioli che con un passaggio rasoterra fa correre Italiano che davanti a Colasanti non sbaglia insaccando con un tiro basso e potente diretto all'angolino. Non si fa attendere la reazione dello Zena Montecelio che al 27' impensierisce il portiere coresino con un tiro da fuori di Perrone. Non mollano gli ospiti e ci riprovano questa volta con un cross di De Santis che va diretto in porta e Somma preso alla sprovvista deve trattenere in due tempi salvando la palla sulla riga. Il Passo Corese attendista di Mister Benigni sfrutta però una ripartenza al 37' con un passaggio filtrante di Italiano verso Bernardi che al limite dell'area di rigore prova a scaricare in porta ma non centra il bersaglio grande mandando ancora una volta la palla fuori di poco. Al 41' seconda ammonizione per l'attaccante Contatore dello Zena Montecelio, che lascia i suoi compagni in dieci per gli ultimi sgoccioli di gara che si concluderà con la vittoria del Passo Corese per 1 a 0.: Somma, Forti, Varsalona, Barbetti, Manna, Caprioli (Melone 37' st), Proietti (Ubertini 20' st),Filippi,Bernardi, Ceccarelli (Diallo 27' st), Italiano. A disp. Vittori,D'Ippolito,Panta,Rulli,Magrini,Soldati. All. Fabrizio Benigni: Colasanti, Cerini, De Santis, Simone (Ciolfi 10' pt), Clemenzi, Aversa (Giovanazzi 35' st), Moroni (Marini 10' st), Vivirito, Contatore, Perrone, Grassi. A disp Giovanniercole,Maschietti,Forte,Alessandrini,Marini,Fieni. All. Danilo Corbo.: Franciosa di Ciampino (Parente e Spinetti di Albano): 17' st Italiano: espulso Contatore; ammoniti Ciolfi, Vivrito, Caprioli, Marini; angoli 5-3