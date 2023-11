Fc Rieti ko, Battisti: «La prestazione c'è stata, non sfruttate le occasioni sotto porta»

RIETI - Rammaricato sì, deluso no. È un Raffaele Battisti realista e sincero quello che a fine gara analizza la prima sconfitta stagionale del Fc Rieti, maturata a Riano al termine di una partita equilibrata e giocata sul filo delle occasioni da gol mancate, decisa da una rete di Pellegrini dopo un'ora di gioco.

«Dispiace aver perso perché la prestazione c'è stata e avremmo meritato qualcosa in più - dice Battisti -. Ma questo non deve e non può scalfire quanto di buono fatto fin qui. Da domani testa bassa per continuare a lavorare e a migliorare ulteriormente la nostra intesa, il nostro affiatamento».