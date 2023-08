Poggio San Lorenzo ufficializza gli arrivi di Pitoni (dal futsal) e di Filippi. Riconfermati Rossi e Strulli

RIETI - Continua a muoversi sul mercato il Poggio San Lorenzo con nuovi acquisti e conferme importanti in vista del prossimo campionato di Prima categoria.

Sono stati annunciati altri due nuovi innesti di livello: l’ultimo in ordine cronologico è Simone Pitoni (in foto), esterno a tutta fascia classe 2002 che arriva alla corte di mister Stefano Lotto dopo essere cresciuto nei settori giovanili di Rieti e Cantalice e dopo la cavalcata dello scorso anno con la New Real Rieti di calcio a 5, raggiungendo, con la vittoria dei playoff, la promozione in Serie B. Altro nuovo ingaggio è quello di Riccardo Filippi, centrocampista di qualità del 2004 lo scorso anno alla Nuova Rieti Calcio insieme al mister Lotto.

Sono così 9 i nuovi giocatori che si uniranno alla rosa dei rossoblù nel prossimo campionato di Prima categoria. Per quanto riguarda il capitolo conferme, continueranno la loro avventura al Poggio San Lorenzo anche l’esterno Francesco Rossi (classe 1991) e il centrocampista Christian Strulli (2000).