Solo Cittaducale ritrova il sorriso: Passo Corese ko 1-2. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vittoria importante per Cittaducale che fa suo lo scontro tutto reatino con il Passo Corese valevole per la dodicesima giornata del girone B di Prima categoria.

Al Di Tommaso sblocca la gara la doppietta di Gianfelice nel primo tempo, nella ripresa Passo Corese ci crede, accorcia con il gol di Uduh ma non riesce a recuperare. Cittaducale con questo successo sale a 15 punti (aspettando il ricorso per la gara contro la Brictense). Passo Corese perde l’ottava gara consecutiva e scivola al terz’ultimo posto.

Il primo tempo

La prima grande chance è per Passo Corese al 16’ con Fisiani bravo a pescare a centro area Mazurczyk il quale calcia a botta sicura trovando però il riflesso di Caprioli.

Al 18’ replica Cittaducale con la conclusione dalla distanza di Gianfelice ma il suo sinistro si spegne a lato. Bell’iniziativa di Uduh al 21’: l’attaccante coresino va via sul fondo e mette in mezzo per Mocerino che calcia sul primo palo ma Caprioli non si fa sorprendere. Si sblocca la gara al 30’: punizione di Beccarini che pennella per l’intervento di testa di Gianfelice, il quale insacca per l’1-0 Cittaducale. Passo Corese non ci sta e prova a colpire dalla distanza in due occasioni, prima con Rubbiani e poi con Strazzieri, ma entrambi i tentativi terminano a lato. Prima del rientro negli spogliatoi Cittaducale trova il raddoppio: Fiocco si libera in area portandosi il pallone sul destro e calcia, sulla traiettoria si avventa Gianfelice che mette in rete da due passi il 2-0, con i padroni di casa che protestano per una posizione di partenza irregolare dello stesso Gianfelice non ravvisata dal direttore di gara.

La ripresa

Bella punizione di Beccarini al 55’ che costringe Serpietri all’intervento in tuffo. Passo Corese si organizza e al 66’ la punizione di Sinibaldi, deviata, viene bloccata da Caprioli. Due minuti più tardi i coresini accorciano le distanze: filtrante di Mocerino preciso per l’inserimento di Uduh, bravo a controllare e piazzare il pallone all’angolino per l’1-2. Cittaducale ha subito la chance per rifarsi ma Gianfelice, servito al limite da Mangang, calcia a lato. Passo Corese ci crede e insiste alla ricerca del gol del pari. Punizione di Uduh al 77’ che termina di poco sopra la traversa. Altra grande chance per Uduh cinque minuti dopo: l’attaccante coresino entra in area e scavalca Caprioli in uscita con uno scavetto, ma è brava la difesa ospite ad allontanare il pallone. Passo Corese prova a rendersi pericolosa nel finale su palla inattiva, ma è imprecisa.

Le dichiarazioni post-gara

Stefano Pasquini, allenatore Passo Corese: «Ci siamo allenati questa settimana non senza difficoltà, ma ho insistito soprattutto sul fattore psicologico. I ragazzi, molti della Juniores, hanno reagito bene, giocando una buona gara. Il risultato è bugiardo se si guarda al computo delle occasioni, siamo stati sfortunati negli episodi. Ci sono comunque miglioramenti. Con la società cercheremo di fare qualche innesto per migliorare la nostra situazione»

Marco Donati, allenatore Cittaducale: «Buona gara, ben approcciata e interpretata. Abbiamo avuto la situazione sotto controllo nel primo tempo. Serviva un po’ di concentrazione in più nella ripresa per rischiare meno, ma alla fine siamo stati compatti e abbiamo portato a casa una vittoria importante e meritata che ci fa stare molto più tranquilli e ci dà fiducia»

Il tabellino

Passo Corese: Serpietri, Strazzieri, Fisiani (70’ Tomassetti), Giordano, Rubbiani, Cipriani, Tosti (80’ Salvatori), Sinibaldi, Mazurczyk (57’ Valenti), Mocerino, Uduh. All. Mattei, Banci, Imperatori, Casanica, Valenti, Scarinci. All. Pasquini

Cittaducale: Caprioli, Carloni, Simoncelli, Gunnella, Beccarini, Tempesta, Fiocco, Mangang (87’ Murador), D’Amelia (75’ Mancini), Gianfelice, Pirri (75’ Tiberti). A disp. Degano, Colantoni, Prosperi, Monaco. All. Degano

Arbitro: Francesco Perna di Roma2

Marcatori: 30’ e 43’ Gianfelice (C), 67’ Uduh (P)

Note: ammoniti: Serpietri, Uduh, Mocerino (P), Carloni, Simoncelli, Mangang, Mancini (C), angoli 2-6, spettatori 100 circa