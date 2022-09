Le 7 reatine di Prima categoria conoscono le avversarie: 2 conferme e 6 novità nel girone B

RIETI - Ci siamo quasi. Dopo un’estate di lunga attesa i sette team reatini di Prima categoria si rimettono in moto e conoscono le avversarie romane. Dopo l’ufficializzazione da parte del Cr Lazio dei partecipanti al campionato escono i gironi tra riconferme e alcune new entry che caratterizzeranno il girone B, dove sono state inserita anche 8 romane, che si prospetta davvero di alto livello in questa nuova stagione.

Cinque le squadre reatine riconfermate per l’anno sportivo che verrà. L’Accademia Calcio Sabina, torna per il secondo anno consecutivo a partecipare al campionato, sabini reduci da un nono posto in classifica cercheranno di imporsi fin da subito nella nuova stagione. Altra partecipazione storica quella dell’Alba Sant Elia, inserita anche quest’anno nel girone B, reatini che nello scorso campionato hanno chiuso la classifica con venticinque punti trovando la salvezza in extremis all’ultima giornata. Confermata la partecipazione nel girone B anche del Fiamignano Valle del Salto, team cicolanense che nella passata stagione ha sfiorato la promozione all’ultima giornata terminando la classifica al secondo posto. Inserita nel girone anche il Ginestra, team sabino ormai da anni stabilmente in Prima Categoria che nel campionato passato ha trovato un incredibile salvezza proprio negli spareggi. Parteciperà anche quest’anno il Poggio San Lorenzo, team della sabina che nella passata stagione ha chiuso la classifica al settimo posto, squadra molto attiva sul mercato che anche in questa stagione saprà farsi valere nella classifica.

Due le new entry nel girone B, Casperia e l’Asd Citta Di Rieti, al primo anno di partecipazione nel campionato, Sabini reduci dall’incredibile vittoria del campionato di Seconda Categoria tenteranno di dire la loro anche in questa nuova stagione, Reatini al primo anno in questa categoria cercheranno di imporsi fin da subito per portare in alto il nome della citta di Rieti.

A completare il girone B di Prima categoria otto team romani, di cui due vecchie conoscenze dei club reatini: Brictense e Monterotondo 1935, presenti la scorsa stagione. Le novità sono Accademia Sporting Roma, Castelnuovese Calcio, Castrum Monterotondo, Football Jus, III Municipio Calcio e Soratte. Quindici team parteciperanno qundi a questa nuova stagione che promette spettacolo e saprà sicuramente rendere soddisfatti tutti gli amanti del calcio dilettantistico provinciale.

Girone B

Accademia Sporting Roma

Accademia Calcio Sabina

Alba Sant'Elia

Brictense

Casperia

Castelnuovese Calcio

Castrum Monterotondo

Citta Di Rieti 1936

Fiamignano Valle del Salto

Football Jus

Ginestra

III Municipio Calcio

Monterotondo 1935

Poggio San Lorenzo

Soratte