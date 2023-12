Prima: amarezza per Gavignano, non fanno drammi Ginestra e VdS, mezzo sorriso per Alba Cittareale. I commenti

RIETI - Le voci dei tecnici a commento del dodicesimo turno del campionato di Prima categoria. Si conferma Casperia che resta al quinto posto con la vittoria sulla Castelnuovese. Bene anche Cittaducale contro Passo Corese e Poggio San Lorenzo che con i nuovi innesti supera la Brictense. Punto importante per l’Alba Cittareale sul campo del Città di Fiano. Niente da fare per Ginestra, Gavignano e Valle del Salto contro le quotate Guidonia, Palombara e Castrum Monterotondo.

Risultati, marcatori e commenti (XII giornata)

Casperia – Castelnuovese 2-0

Ricci, De Angelis R.

Continua il buon momento del Casperia di mister Capulli che centra il secondo successo consecutivo. Battuta 2-0 la Castelnuovese e gli aspidi si confermano al quinto posto con 21 punti, a meno 2 dalla quarta Guidonia.

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «Gara mai in discussione, sempre in nostro controllo. Oltre alle due reti, abbiamo creato chance, colpito pali e traverse. Vittoria meritata contro una squadra ben messa in campo ma mai pericolosa. Dobbiamo ancora migliorare su qualche dettaglio come le palle inattive, ma a parte questo non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Testa al difficile impegno contro Poggio San Lorenzo»

Palombara – Real Gavignano Ponzano 4-0

Uccellini, Fioravanti, Taddei, Persichetti

Non può nulla il Real Gavignano Ponzano nella trasferta proibitiva contro Palombara. 4-0 per i padroni di casa, che chiudono la pratica dopo pochi minuti. La squadra di mister Colantoni non perde il passo con le prime, Gavignano resta a 16 punti.

Davide Colantoni, allenatore Palombara: «Partita interpretata, approcciata e gestita nei migliori dei modi, al 15’ minuto eravamo avanti già 3-0. Faccio i complimenti ai ragazzi per quanto espresso oggi in campo. Inoltre faccio i complimenti al Gavignano per la correttezza dimostrata- Ora testa alle prossime partite dove saremo chiamati a replicare prestazioni e risultato»

Marco Galassetti, allenatore Real Gavignano Ponzano: «Per la seconda volta consecutiva prendiamo tre gol in pochi minuti. Questa volta c’è aggravante di un approccio sbagliato, poi nel prosieguo della gara siamo anche riusciti a venire fuori ma non c’è stato niente da fare contro un’altra pretendente al titolo. Adesso lavoriamo per preparare al meglio le prossime due partite che faremo in casa con l’obiettivo di fare risultato»

Passo Corese – Cittaducale 1-2

Gianfelice, Gianfelice (C), Uduh (P)

Cittaducale espugna il Di Tommaso di Passo Corese grazie alla doppietta di Gianfelice. I padroni di casa creano diverse occasioni, accorciano con Uduh nella ripresa ma devono arrendersi nuovamente.

Stefano Pasquini, allenatore Passo Corese: «Ci siamo allenati questa settimana non senza difficoltà, ma ho insistito soprattutto sul fattore psicologico. I ragazzi, molti della Juniores, hanno reagito bene, giocando una buona gara. Il risultato è bugiardo se si guarda al computo delle occasioni, siamo stati sfortunati negli episodi. Ci sono comunque miglioramenti. Con la società cercheremo di fare qualche innesto per migliorare la nostra situazione»

Marco Donati, allenatore Cittaducale: «Buona gara, ben approcciata e interpretata. Abbiamo avuto la situazione sotto controllo nel primo tempo. Serviva un po’ di concentrazione in più nella ripresa per rischiare meno, ma alla fine siamo stati compatti e abbiamo portato a casa una vittoria importante e meritata che ci fa stare molto più tranquilli e ci dà fiducia»

Ginestra – Guidonia 1-2

Falchetti

Sconfitta interna per il Ginestra contro il quotato Guidonia. 2-1 per gli ospiti che matura dopo un espulsione che costringe i padroni di casa a giocare il resto della gara in inferiorità numerica. Il rigore di Falchetti vale il pareggio, Ginestra ci crede e si espone ai contropiedi dei romani che puniscono con la rete del definitivo 2-1.

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «Paghiamo diverse ingenuità nel primo tempo. Abbiamo creato diverse occasioni, raggiunto il pareggio nella ripresa ma travolti da un’eccessiva frenesia, non ci siamo accontentati, esponendoci alle loro ripartenze e prendendo in contropiede il 2-1.

Un peccato, dobbiamo migliorare su diversi aspetti, proveremo a rialzare la testa nelle prossime gare. Un risultato positivo ci farebbe bene anche per il morale»

Brictense – Poggio San Lorenzo 1-2

Di Carlo, Fusacchia

Successo esterno che porta tre punti preziosi al Poggio San Lorenzo. A segno il nuovo acquisto Fusacchia per i rossoblu che si allontanano dalle ultime posizioni, in vista di altre novità nella prossima settimana.

Emiliano Chiappalone, tecnico Poggio San Lorenzo: «Ci aspettavamo una partita difficile, maschia, e così è stato, partita che in passato non avremmo vinto, ma stavolta con un gruppo compatto, motivato, con giocatori di esperienza e giovani molto determinati siamo stati in partita fino alla fine e i gol sono arrivati. Benissimo l'esordio di Fusacchia che su calcio d'angolo ha trovato subito il gol, esordio anche per Di Giulio. Dopo il pareggio della Brictense siamo rimasti fiduciosi, uniti e su cross di Jacopo Rossi è arrivato il gol di Andrea Di Carlo. Siamo contenti per questo importante risultato, dobbiamo rivedere vari aspetti a livello di gioco, non abbiamo palleggiato bene, ma il nostro obiettivo era portare a casa i 3 punti contro un avversario che non merita certamente il posto in classifica che ha, anzi è una buona squadra, grintosa, giovane e che ieri ha giocato un buon calcio. In settimana sono attesi altri rinforzi che andranno a migliorare ancora di più la squadra»

Castrum Monterotondo – Valle del Salto 2-0

Deve arrendersi il Valle del Salto sul campo del Castrum Monterotondo. La squadra eretina, seconda in classifica, ha la meglio grazie a due piazzati (un rigore e una punizione). Segnali di crescita per la squadra di mister Senneca che resta però a quota 12.

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: «Una buona prestazione contro un’ottima squadra che merita di stare in alto in classifica. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, si sono visti segnali di crescita incoraggianti. Gli innesti li conosciamo molto bene e loro conoscono altrettanto bene il nostro stile di gioco, ci daranno sicuramente una grossa mano per le prossime gare»

Città di Fiano – Alba Cittareale 1-1

Diomande

Torna a muovere la classifica l’Alba Cittareale che trova un pareggio prezioso sul campo del Città di Fiano. Agli ospiti il merito di aver resistito alle offensive del Città di Fiano, fino alla rete del pari di Diomande. Con questo pareggio Cittareale sale a 7 punti.

Giovanni Masci, allenatore Alba Cittareale: «Partita che nel primo tempo ha visto un buon equilibrio nel possesso palla con il Fiano che è passato in vantaggio con una prodezza su punizione. In verità dopo il vantaggio la squadra di casa ha avuto due grosse occasioni per chiudere la partita con due ripartenze e a inizio ripresa hanno iniziato forte cercando il secondo gol e siamo stati bravi a contenere e restare in partita ottenendo così il pareggio con una bella azione corale partita dalla difesa e finalizzata con un diagonale di Amara (Diomande). Da quel momento la squadra di casa si è riversata in attacco e noi ci siamo chiusi bene addirittura creando un paio di azioni pericolose. Un punto importante sopratutto arrivato in emergenza di organico e con tanto impegno da parte di tutti. Probabilmente il Fiano come occasioni da gol meritava di più ma noi come determinazione siamo stati sempre in partita»

Civita Castellana – Castel Madama 4-0

Classifica

Civita Castellana 32

Castrum Monterotondo 30

Palombara 29

Guidonia 23

Casperia 21

Castel Madama 18

Real Gavignano Ponzano 16

Cittaducale 15

Città di Fiano 15

Castelnuovese 14

Ginestra 12

Valle del Salto 12

Poggio San Lorenzo 12

Passo Corese 11

Alba Cittareale 7

Brictense 0

*Cittaducale e Brictense con una gara in meno