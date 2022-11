Accademia Sabina e Alba Sant'Elia, un punto e tanti rimpianti. I commenti dei protagonisti

RIETI - Si spengono i riflettori sui campi di calcio del campionato di Prima Categoria, sette gare giocate con due derby spettacolari e risultati favorevoli per le reatine che iniziano a imporsi nella classifica generale già alla sesta giornata.

Risultati marcatori e commenti (VI giornata)

Fiamignano Valle del Salto-Ginestra 3-1: Gallina, Ranieri A., Anselmi (F), Torroni (G)

Emilio Carmelino (Ds Fiamignano Valle del Salto): «Inizio col dire che sono sempre più convinto che nella nostra categoria serva la terna arbitrale, i tempi di gioco sono cambiati e gli arbitri non riescono a coprire gli 80/90 metri di campo in pochi secondi per 90 minuti e con tutto il rispetto per i giovani esordienti e per gli amici coraggiosi e degni di rispetto degli amatori ma non possiamo più essere paragonati a loro. Veniamo alla partita, gara giocata contro una buona squadra e ben schierata, sbloccata da Gallina al ventisettesimo, raddoppio di Ranieri A. al trentaseiesimo e fine primo tempo. Secondo tempo inizia con un giallo su Ranieri M, già ammonito ma errore dell'arbitro perché il fallo era stato commesso a centrocampo da De Sanctis, dopo dieci minuti espulsione giusta del nostro portiere per frase blasfema, ne abbiamo parlato 100 volte ma vedo che non è servito, rimaniamo in 9, gol avversario al settantanovesimo e terza rete nostra all’ ottantasettesimo su rigore a mio giudizio dubbio. Dedichiamo la vittoria al nostro vicepresidente Tagliaccica Massimo che oggi compie gli anni figura importante per il gruppo a prescindere della carica societaria».

Alba Sant Elia-Poggio San Lorenzo 1-1: Recchia (A), Santini L. (P).

Marco Pompili (tecnico Alba Sant'Elia): «Ottimo approccio ad una partita difficile contro una squadra molto fisica ed esperta, purtroppo prendiamo goal in contropiede al 20' nell'unica volta che si avvicinano alla nostra area.. purtroppo siamo una squadra che non riesce a concretizzare le occasioni che creiamo,e dobbiamo lavorare molto su questo..riusciamo a pareggiare a 20' dalla fine su una punizione battuta in maniera astuta da recchia.. partita tosta ma corretta..la classifica è deficitaria ma sono comunque fiducioso,stiamo lavorando per allungare la rosa a dicembre».

Soratte-Città di Rieti 2-4: De Dominicis, Paoliello, Pasqualini, Volponi (C), Italiano, Angeletti (S)

Mirko Pagliarini (Tecnico Città Di Rieti): «Una partita ben interpretata. Dopo lo 0-2 ci siamo un po’ incartati da soli, anche se la squadra ha dimostrato di saper soffrire in un campo non congeniale alle nostre caratteristiche. Abbiamo sempre voluto fare il nostro gioco e nel momento in cui c’è stato da soffrire lo abbiamo fatto. Complimenti a tutti anche a chi è entrato a partita in corso. Questa è la strada per cercare di fare un campionato da protagonisti».

Casperia-Castrum Monterotondo 4-0: Ubah, Mevoli, Pezza Uduh, (C)

Andrea Capulli (tecnico Casperia): «Una partita molto importante in quanto reduci da due sconfitte a parer mio immeritate, i ragazzi oggi hanno dato una grande risposta, loro una squadra attrezzata e importante abituata a queste categorie. Sono molto contento e spero che una volta per tutte i ragazzi si siano convinti che con la mentalità giusta possiamo giocarcela veramente con tutti».

III Municipio Calcio-Accademia Calcio Sabina 3-3: Benedetti, Benedetti, Florin (A)

Simone Scaricamazza (Tecnico Accademia Calcio Sabina): «Partita rocambolesca, al tredicesimo vincevamo 2 a 0 con doppietta di Benedetti, poi 10 minuti di blackout, siamo riusciti a concedere un rigore e due autogol su due calci d’angolo (3 a 2 per loro) poi riusciamo a riprenderla con un azione bellissima asse florin-benedetti dove il primo conclude con un bel diagonale. Secondo tempo abbastanza bene con un’occasione clamorosa con Marchegiani che non riesci a fare gol. Purtroppo, non siamo stati capaci a mantenere il risultato che quando si gioca fuori casa va gestito meglio».

Football Jus-Brictense 1-0

Accademia Sporting Roma-Monterotondo 1935 0-2

Classifica

Motentorondo 1935 18

Fiamignano Valle del Salto, Città di Rieti 12

Castrum Monterotondo, Casperia 10

Accademia Sporting Roma 9

Poggio San Lorenzo 8

Soratte 6

Accademia Calcio Sabina, Castelnuovese Calcio, III Municipio Calcio, Football Jus, Brictense 5

Ginestra, Alba Sant Elia 3