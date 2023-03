Casperia non dà scampo al Ginestra: il derby sabino finisce 6-1. Tabellino e commenti

RIETI – Nella terza giornata di ritorno del campionato di Prima categoria va in scena al campo “Anselmo Belloni” di Montasola il derby sabino tra Casperia e Ginestra, una gara importante per la classifica di ambedue le squadre che alla fine i padroni di casa si aggiudicano per 6-1.

Il primo tempo

La prima azione offensiva la crea il Casperia con Bonifazi che dopo due minuti di gioco lambisce il palo con un tiro angolato ma replica al 6’ il Ginestra con una conclusione di Micarelli che termina di poco alta. All’8’ i padroni di casa passano in vantaggio con Uduh (tripletta oggi per lui!) su assist di Ubah e due minuti dopo intervento decisivo di Damiano Tulli che devia in angolo un tiro al volo di Armagno. Rischia il Casperia al 12’ quando il portiere Antonelli sbaglia il rinvio e conclude di un soffio fuori l’accorrente Micarelli. Al 19’ nuova occasione per Uduh servito in area da Bonifazi ed al 25’ arriva il raddoppio della formazione di Andrea Capulli con il gol di Ricci dopo uno scambio Mevoli-Uduh respinto dal portiere avversario. Preme il Casperia anche se il Ginestra non demorde e mostra buone trame di gioco portandosi al tiro al 40’ con Imperatori che sfiora il palo. Finale di tempo con due tentativi di Mevoli parati di Tulli.

La ripresa

In apertura di ripresa, al 2’, Uduh sigla il 3-0 con una staffilata a fil di palo ed il Casperia punta al mantenimento del risultato mentre gli ospiti ci riprovano al 14’ con Cesaretti. Al 24’ fuga di Armagno e conclusione di poco fuori; al 26’Antonelli blocca in due tempi un’incursione in area di Micarelli ed al 28’ quarto gol della squadra locale con una splendida deviazione di testa di Magnerini su assist di Ricci. Al 34’ terza rete personale di Uduh per il 5-0 ed al 39’ gol della bandiera per gli ospiti realizzato da Cesaretti con una conclusione dalla distanza. Al 43’ Uduh viene atterrato in area ed il calcio di rigore è realizzato dal giovane Colletti, neo-diciottenne che festeggia così il suo primo gol in campionato. Finale 6-1.

I commenti

Andrea Capulli, tecnico Casperia

«Lo scopo della gara era assolutamente la vittoria e l’abbiamo ottenuta in modo evidente, anche se dobbiamo riconoscere la validità del gioco avversario. Sono contento per la prestazione di tutto il gruppo ed in particolare dei giovani che oggi sono scesi in campo».

Giancarlo Leoni, tecnico Ginestra

«L’impegno c’è stato ed abbiamo mostrato anche buone azioni: da parte nostra ce la metteremo tutta per mantenere la categoria e cercheremo di ottenere punti soprattutto nelle gare in casa. Il nostro è un gruppo composto da ragazzi molto giovani che devono fare esperienza».

Il tabellino

Casperia: Antonelli, Bonifazi (36’pt Lugini), Pezza (17’st De Angelis), Ubah (15’st Negri), Guidi, Facchini, Magnerini, Mevoli (22’st Flamini), Armagno (32’st Colletti), Ricci, Uduh. A disp. Gentili, Leti, Sellitri. All. Andrea Capulli

Ginestra: D. Tulli, Rei (36’pt D.Tulli), Valzecchi (3’st Conticelli), Braconi (1’st Bonaventura), Cesaretti, Panta, Marcangeli, Di Casimiro, Micarelli, Imperatori, Ferri (30’st C.Lazzarini). A disp. A.Lazzarini, Fioroni. All. Giancarlo Leoni

Arbitro: Imbrogno di Ciampino

Marcatori: 8’pt, 2’st, 35’st Uduh; 25’pt Ricci, 28’st Magnerini, 39’st Cesaretti, 43’st rig. Colletti

Note: ammoniti Mevoli, Facchini, Ricci, Ferri, Imperatori; angoli 2-6