Casperia-Accademia Sabina, un 1-1 nel derby che soddisfa entrambe. Tabellino e commenti

RIETI – Nell’ottava giornata del campionato di Prima categoria al campo “Anselmo Belloni” di Montasola finisce in parità (1-1) il derby tra Casperia e Accademiacalcio Sabina. Gara giocata su un campo allentato dalla pioggia caduta abbondantemente prima dell’incontro con i padroni di casa che appaiono più incisivi nel primo tempo e gli ospiti che mostrano le cose migliori nella ripresa.

Il primo tempo

Parte alla grande il Casperia che passa in vantaggio dopo soli cinque minuti di gioco con un bel gol del capitano Negri susseguente ad un calcio di punizione ed un minuto dopo è Williams dall’altra parte a concludere di poco a lato un tiro in diagonale dalla fascia sinistra. Al 9’ si fa trovare pronto Baldoni a respingere una conclusione di Armagno ed al 21’ Casperia ancora pericoloso con una combinazione iniziata da Uduh e conclusa da un tiro di Ubah sul fondo. Al 24’ è ancora Uduh ad impegnare Baldoni ed al 25’ Gatta serve Pitotti su punizione ma la difesa avversaria rinvia. Al 39’ pregevole azione in velocità di Leti (nuovo arrivo nella squadra di Capulli) che viaggia a tutto campo e conclude con un tiro di poco a lato della porta avversaria. Al 40’ ci riprova Armagno da un lato e Gatti dall’altro ma il pallone viene respinto dai rispettivi avversari.

Il secondo tempo

La ripresa mostra l’Accademiacalcio Sabina più convinta dei propri mezzi ed al 4’ arriva il gol del pareggio: Gatti batte una punizione da fuori area per un fallo subìto da Williams e sotto porta i difensori del Casperia indugiano sul rinvio ed il pallone termina alle spalle di Gentili senza essere stato toccato da nessuno. La formazione ospite si mostra più decisa e non si fa sorprendere sulla punizione battuta al 15’ da Armagno e annullata dall’intervento sicuro di Baldoni: lo stesso portiere al 20’ blocca con sicurezza una conclusione di Uduh. Bel tiro di Benedetti al 27’ e di Bonifazi al volo al 37’: l’occasione più ghiotta la produce poi l’Accademiacalcio Sabina al 40’ quando Lupi centra la traversa.

I commenti

Andrea Capulli, tecnico Casperia: «Nel primo tempo abbiamo giocato bene mentre nella ripresa un po' di nervosismo ci ha condizionati e non ci siamo espressi al meglio delle nostre possibilità. Ci prendiamo un bel punto, considerando che oggi registravamo anche l’assenza di due giocatori fondamentali. Chi è sceso in campo non ha comunque demeritato e siamo soddisfatti della nostra prestazione».

Mario Carbonara, direttore sportivo Accademiacalcio Sabina: «Un buon pareggio su un campo difficile, ottenuto contro una bella squadra. Siamo stati bravi a riprendere la gara dopo lo svantaggio iniziale e c’è un po' di rammarico per la traversa colpita da Lupi nei minuti finali».

Il tabellino

Casperia: Gentili, Leti, Pezza (36’st Bonifazi), Negri, Guidi, F.De Angelis, Ubah, Magnerini, Armagno (26’st Lugini), Ricci (40’st Flamini), Uduh. A disp. Giannini, G.De Angelis, Colletti, Bartoli. All. Andrea Capulli

Accademiacalcio Sabina: Baldoni, Papi, Williams (20’st Lupi), Gatti, Ceccarelli, Gattarelli, Benedetti, Pitotti, Marcheggiani (36’st Di Mario), Gerini (20’st Florin), Polidori (15’st Falco). A disp. Farroni, Ratini, Bernocchi, Stanga, Greco. All. Simone Scaricamazza

Arbitro: Masevski di Ciampino

Marcatori: 5’pt Negri, 4’st Gatti

Note: ammoniti Uduh, Gerini, Williams, Marcheggiani, Gatti, Pitotti; angoli 5-0.