Crescita e divertimento per le ragazze dell'Accademia Sabina del futsal. Foto

RIETI – Tra le numerose soddisfazioni che la società Accademia Sabina ha potuto vivere negli ultimi anni, c’è anche quella dell’allestimento di diverse squadre giovanili di calcio a 5 femminile.

Tanto divertimento e una voglia costante di crescere sono alla base della quotidianità di più di 30 ragazze, impegnate tra i campionati agonistici regionali (U17 e 15) e le attività della scuola calcio. Insieme al responsabile Daniele Valenti, abbiamo fatto il punto su quanto svolto finora, dando particolare spazio a successi ed emozioni che hanno accompagnato il cammino delle giovani calciatrici.

Come è nata la vostra scuola di calcio a 5 femminile e da dove siete partiti?

«Questo percorso ha preso il via nel giugno 2021 grazie alla collaborazione tra la nostra società e il Tarano Sport Village. All’inizio abbiamo cominciato con una decina di ragazze e bambine, notando una buona risposta e soprattutto un contagioso entusiasmo. In quella prima stagione, in cui abbiamo svolto soltanto allenamenti senza partecipare ad alcun campionato, le iscritte sono aumentate progressivamente e i risultati sono andati oltre le aspettative».

È stato quindi l’ottimo riscontro ottenuto a consentirvi poi di alzare ancora di più l’asticella?

«Esatto. Con un interesse così evidente da parte delle ragazze e delle loro famiglie, abbiamo pensato che fosse il caso di iscriverci ad una serie di competizioni giovanili, all’interno delle quali abbiamo coinvolto le squadre Under 17 e 15, così come le bambine Under 13 della scuola calcio, che ancora oggi partecipano regolarmente anche ai campionati misti con i maschietti della stessa età. Nel corso del tempo, siamo inoltre riusciti a stringere una preziosa collaborazione con l’As Roma femminile, che ci ha permesso di entrare a far parte della As Roma Academy, dedicata alla crescita dei giovani talenti dai 5 ai 17 anni. La partnership con la società giallorossa ci ha permesso di vivere esperienze di confronto molto costruttive sia per noi tecnici, sia soprattutto per le nostre calciatrici».

In sostanza, due anni da incorniciare..

«Due anni in cui le ragazze hanno vissuto a pieno tante esperienze sportive, provando belle emozioni e ottenendo recentemente anche l’importante vittoria del torneo Under 15 regionale. I risultati non sono mai stati il nostro reale obiettivo, ma questo traguardo va considerato come un indicatore del grande lavoro svolto dalle calciatrici. Nel giro di 20 mesi, siamo passati da una decina di giovani a circa 35 tesserate, ormai protagoniste non solo dei loro tre allenamenti settimanali, ma anche delle competizioni in cui abbiamo voluto metterle alla prova».

Da responsabile cosa porta a casa da questo biennio?

«Questa è probabilmente l’esperienza della mia carriera che più mi ha arricchito a livello umano. Ho visto da sempre negli occhi delle nostre calciatrici molta gioia e determinazione e quindi mi auguro che ciascuna di loro sia soltanto all’inizio di una splendida avventura. Care ragazze, continuate così, siete una forza della natura!»

Tutte le tesserate dell’Accademia Sabina – calcio a 5

Settore agonistico (U17 e 15): Giada Belladonna, Desiré Cecchini, Giulia Cerquetani, Natascia Corrias, Denisa Dana, Eva Desideri, Ludovica Di Matteo, Ludovica Fioravanti, Natalia Franzetti, Greta Mari, Rachele Mazzoli, Rebecca Nisi, Arianna Proietti, Martina Testa.

Scuola calcio: Benedetta Armini, Angelica Bianchini, Giorgia Capogrossi, Elisa Conti, Dora Crescenzi, Claudia Fabrizi, Samuela Gai, Giada Giorgini, Martina Glandarelli, Amina Ibraimi, Sonila Ivani, Priscilla Marinelli, Gaia Mollo, Caterina Moretti, Elena Santoro, Chiara Scaricamazza, Greta Sciommeri, Clarissa Stefanini, Linda Todini.