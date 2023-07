RIETI - È stato reso noto dalla Figc l’elenco delle società riconosciute come Club Giovanili di terzo livello. Presente l’Accademia Calcio Sabina, unico club della provincia di Rieti ad aver ottenuto il titolo di “Scuola di calcio Elite”. La società sabina si gode questo riconoscimento che premia l’organizzazione e la qualità del settore giovanile. L’Accademia rispetta tutti i parametri necessari per il terzo livello, il massimo ottenibile da una società non professionistica. I requisiti per il sistema di qualità dei club giovanili sono molti, tra cui l’attività ufficiale in tutte le categorie giovanili organizzate direttamente della Figc, l’adesione a diversi programmi utili alla formazione dei giovani, come ad esempio quello sulla tutela dei minori, alla presenza di un nutrito staff qualificato, senza trascurare le strutture e le attrezzature messe a disposizione delle varie squadre.

"Essere riconosciuti come società di terzo livello era uno degli obiettivi di inizio stagione – spiega il presidente dell’Accademia Calcio Sabina Samuele Luchetti -averlo raggiunto ci realizza e ci stimola a migliorare ancora.

Credo che questa qualifica sia il coronamento di un percorso iniziato nel 2013 , quando si è deciso di creare una Scuola Calcio con un' entità ben precisa fin dall'inizio, che si distinguesse dagli altri, con tecnici qualificati di primo ordine, con lo slogan “Educazione, Formazione e Crescita” sempre pronto ad indicarci la via. Essere l'unica società in provincia di Rieti con questa qualifica ci rende molto orgogliosi, e sotto molti punti di vista e ci riempie di responsabilità”.