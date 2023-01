Fiamignano conquista tre punti d'oro sul campo dell'Accademia Sabina: 0-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Importante successo esterno per Fiamignano Valle del Salto che nell’undicesima giornata del girone B di Prima categoria batte 1-0 a domicilio l’Accademia Calcio Sabina.

Agli uomini di mister Senneca basta la rete nel secondo tempo di Ndoja per conquistare i tre punti. L’Accademia Calcio Sabina ferma la sua striscia di cinque risultati utili consecutivi e resta a 15 punti in classifica. Passo in avanti per Fiamignano che con questo successo raggiunge la terza posizione arrivando a quota 20 punti.

Il primo tempo

Nella prima frazione entrambe le squadre provano ad aprire le difese avversarie, ne esce fuori una gara a tratti vivace ma con poche conclusioni verso la porta. Al 27’ occasione per i padroni di casa con Pitotti che serve in profondità Marcheggiani il quale prova a sorprendere il portiere in uscita ma il suo tentativo finisce a lato di poco. Passano cinque minuti e Wiliams prova a servire dalla sinistra di nuovo Marchesani che manca però l’appuntamento col pallone. Al 38’ cerca la risposta Fiamignano che sviluppa l’azione sulla sinistra e prova ad innescare Napoleone ma è bravo Baldoni in uscita ad anticipare l’attaccante ospite.

La ripresa

Il primo squillo del secondo tempo arriva dai padroni di casa con l’incursione dalla sinistra di Williams che riesce a servire Benedetti il quale calcia a botta sicura trovando lo strepitoso riflesso di Fegatilli, bravo a respingere il pallone con i piedi. Un minuto più tardi provano a rispondere gli ospiti con la punizione Maceroni ma il pallone è centrale e facilmente parato da Baldoni. Al 58’ disattenzione dei centrali di difesa dell’Accademia che non riescono a respingere un pallone alto e vengono puniti dall’inserimento di Ndoja il quale anticipa l’uscita di Baldoni e deposita in rete per l’1-0 Fiamignano. La reazione degli uomini di Scaricamazza non si fa attendere: al 63’ punizione dalla trequarti battuta in mezzo da Gatti che trova la testa di Williams ma la palla finisce a lato di un soffio. Al 71’ doppia chance per Fiamignano che va vicina al raddoppio prima con il tiro da fuori di Dirdala che finisce sul fondo e poi con Andrea Ranieri che va due volte alla conclusione, prima trovando la respinta di Baldoni e poi spedendo alto. I padroni di casa tentano un assalto nei minuti finali ma negli ultimi metri manca la precisione. Nel recupero cross di Luca dalla destra con la palla che arriva sulla testa di Gattarelli ma il centrale difensivo dell’Accademia manda a lato di poco. Fiamignano prova a far male in contropiede e Andrea Ranieri sfrutta un disimpegno sbagliato della difesa dell’Accademia, calcia a porta praticamente sguarnita trovando l’intervento sulla linea di Ceccarelli poco prima del fischio finale.

Le dichiarazioni post gara

Simone Scaricamazza, allenatore Asd Accademia Calcio: «Il calcio è così, se non riesci a segnare le partite difficilmente le vinci. Mi sento da dire che non meritavamo di perdere, abbiamo fatto una buonissima gara, creato più di loro, mi vengono in mente diverse palle gol nitide che però non siamo riusciti a concretizzare. Siamo una squadra giovane, probabilmente ci manca un po’ di esperienza in alcune situazioni. A loro è bastata una nostra disattenzione per passare in vantaggio e questo dimostra come non bisogna sbagliare niente contro certe squadre. Sono amareggiato per il risultato, non tanto per la prestazione offerta dai ragazzi. Venivamo da un ottimo periodo in termini di risultati, adesso ci attende un altro difficile incontro contro Soratte e dovremo essere bravi a non mollare di un centimetro».

Giancarlo Senneca, allenatore Asd Fiamignano Valle del Salto: «Un’ottima partita contro un avversario difficilissimo. Venire qua e battere in trasferta una squadra reduce da cinque risultati utili consecutivi non era affatto semplice. Abbiamo approcciato la partita con il giusto atteggiamento e siamo stati premiati. Sapevamo le qualità dei nostri avversari e del loro allenatore, gli vanno fatti i complimenti per la gara disputata così come faccio i complimenti al direttore di gara. Questi tre punti conquistati in uno scontro diretto ad oggi sono importantissimi vedendo la classifica, cercheremo di dare continuità a quanto di buono stiamo facendo».

Il tabellino

Asd Accademia Calcio Sabina: Baldoni, Williams, Papi, Gatti (87’Piras), Ceccarelli, Gattarelli, Benedetti, Pitotti (72’ Falco), Marcheggiani, Luca, Gerini (78’ Stanga). A disp. Farroni, Ratini, Bernocchi, Polidori, Di Mario, Lupi. All. Scaricamazza

Asd Fiamignano Valle del Salto: Fegatilli, Islami, Maceroni, De Sanctis (89’ Caldarelli), Gallina, De Troia (61’ Dirdala), Anselmi M., Ndoja, Ranieri A., Ranieri M., Napoleone (66’ Anselmi A.). A disp. Salustri, Palmieri, Volpe, Creazzo, Rosati. All. Senneca

Arbitro: Michela Orazi di Albano Laziale

Marcatori: 58’ Ndoja

Note. Ammoniti: Papi, Pitotti (A), Gallina (F). Angoli: 1-2. Spettatori 100 circa