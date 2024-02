Poggio Mirteto, il cuore oltre l'ostacolo: Setteville ko 3-2. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Una Poggio Mirteto tutta cuore e orgoglio centra la prima vittoria dell’anno battendo in rimonta e con un uomo in meno Setteville di Guidonia (3 a 2 il finale del Valletonda) nella 22esima giornata del girone B del campionato di Promozione.

Grazie a questa vittoria i mirtensi salgono a 26 punti in classifica staccando Setteville che resta a quota 19. Partita dalle mille emozioni quella del Valletonda dove la squadra di casa va avanti con Marcelli, si fa poi raggiungere e superare dagli ospiti, resta in dieci per l’espulsione del suo centravanti e poi con un secondo tempo di pura sostanza ribalta la gara.

Il primo tempo

Partono forte i padroni di casa e al 2’ minuto Mamarang dalla destra impegna Antonini alla parata a terra, dalla respinta a centro area dell’estremo difensore ospite la palla arriva tra i piedi di Marcelli che centra la traversa. Al 7’ risponde Setteville con Neagra che impegna Luciani. Al 12’ Marcelli manovra al limite dell’area, allarga per Pileri che dalla destra mette al centro per la testa del centravanti mirtense che svetta più in alto di tutti e non dà scampo ad Antonini per l’1-0. Al quarto d’ora Setteville è pericolosa con Zannetti che dalla sinistra lascia partire un sinistro con la palla che colpisce il palo esterno. Poggio Mirteto controlla e fa la gara mentre gli ospiti agiscono di rimessa. Al 40’da calcio di punizione sulla sinistra la palla è scodellata in area per la testa di Garritano, lasciato solo, che impatta il pallone e manda la sfera alle spalle di Luciani per l’1-1.

Passano due minuti e sempre da una posizione defilata sulla sinistra Zannetti calcia una punizione chirurgica con la palla che aggira la barriera e si deposita nell’angolo opposto senza che Luciani riesca a intervenire per il 2 a 1m ospite. Al 44’ Mamarang per i mirtensi calcia dal limite con la palla che va alta di poco. Passa un minuto ed un fallo su una ripartenza dei mirtensi da parte di Garritano nei confronti di Marcelli viene sanzionato con una punizione: proteste dello stesso centravanti di casa che chiedeva almeno un giallo nei confronti del suo avversario ma il direttore di gara sanziona invece Marcelli con l’ammonizione, il quale allontana poi con una spinta (sembrata veniale) un avversario che si butta a terra e l’arbitro, richiamato dal suo assistente, commina il secondo giallo per la punta mirtense decretandone l'espulsione tra le vibranti proteste della squadra di casa.

La ripresa

Nella ripresa Poggio Mirteto rientra in campo deciso a rimettere in piedi la gara. Al 2' Mamarang dal limite calcia ma Antonelli para sicuro a terra. Al quarto d’ora è Setteville che ci prova con Neagra e un minuto dopo è Poggio Mirteto che va al tiro con Paoloni, in entrambi i casi le conclusioni degli esterni non sortiscono effetti. Al 17’ è ancora Paoloni che ci prova in acrobazia, ma la palla svirgolata non impensierisce Antonelli che para. Al 21’ appena entrato in campo Mirko Luciani da trenta metri calcia una punizione che scavalca la barriera ma la palla si stampa sulla traversa, sulla successiva ribattuta a rete di Paoloni è prodigioso Antonelli in angolo. Passano tre minuti e Mirko Luciani (ottimo il suo impatto sulla gara) semina il panico in area superando anche il portiere Antonelli che nel tentativo di prendere il pallone aggancia l’attaccante mirtense che va a terra: per il direttore di gara non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto va Mamarang con il portiere che intuisce, tocca il pallone ma non riesce a trattenere ed è 2-2. Poggio Mirteto ci crede e getta il cuore oltre l’ostacolo. All’80’ è Pileri che ruba palla sulla trequarti avversaria, fa due passi e da trenta metri lascia partire un tiro preciso che trova l’angolo alla sinistra di Antonelli per il vantaggio dei padroni di casa che fa esplodere le tribune del Valletonda. L’ultima emozione di una gara vibrante la regala Nargiso che all’89’ lascia partire un destro un metro entro l’area che sfiora la traversa della porta difesa da Valerio Luciani. Finisce 3-2 per Poggio Mirteto.

Le dichiarazioni post-gara

Alessandro Pieroncini, ds Poggio Mirteto Calcio: «Dedichiamo la vittoria al nostro presidente che in settimana ha subito un lutto in famiglia e che oggi era qui come sempre a sostenere i ragazzi i quali hanno dato tutto così come fa lui per questa maglia e per questa Società. Oggi vittoria contro tutto e tutti che vale doppio per quello che significava la gara e per come è maturata. Una splendida reazione d’orgoglio nella ripresa affrontata sotto di un gol e in inferiorità numerica. I ragazzi sono stati bravissimi e a loro va tutto il mio plauso per aver lottato e averci creduto fino alla fine. Speriamo ora di dare continuità ad iniziare dalla trasferta di domenica prossima contro la Lodigiani»

Il tabellino

Poggio Mirteto: Luciani V., Papi, Ciaccio (65’ Luciani M.), Pileri, Rodolfi, Colamedici, Paoloni, Avenali (75’ Galletti), Marcelli, Mamarang, Varriale (65’ Serafini). A disp.

Setteville Caserosse: Antonini, Giusti (85’ Prunas), Mari (46’ Iannilli), Danieli (67’ Cialoni S.), Zucchelli, Garritano (75’ Tariciotti), Neagra, Scuotto, Picistrelli (72’ Cialoni G.), Nargiso, Zannetti. A disp. Grossi, Campanile, De Vincentis, Ferrone. All. Di Vico

Arbitro: Andrea Falascioni di Aprilia

Marcatori: 12’ Marcelli, 69’ Mamarang rig., 80’Pileri (P), 40’ Garritano, 43’ Zannetti (S)

Note: espulso al 45’ Marcelli (P) per doppia ammonizione; ammoniti Pileri, Colamedici (P), Garritano, Zannetti, Zucchelli (S); angoli 4-4, spettatori 200 circa